Перша група українських пілотів у Данії приступила до тренувань на F-16

Фото: українські пілоти в Данії приступили до навчань на F-16 (GettyImages)

Перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Великій Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони Великої Британії.