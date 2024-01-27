Украина способна вернуть контроль над небом в 2024 году, но есть условие, - Кулеба

Украина способна вернуть контроль над воздушным пространством, в частности за счет истребителей F-16, однако есть условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Во время совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом Кулеба заявил, что Украина вполне может вернуть контроль над воздушным пространством.

"Если мы получим F-16, если у нас будут боевые и разведывательные дроны - именно в этом заключается важность нашего сотрудничества с Литвой, - если у нас будут средства РЭБ и ракеты, мы будем контролировать наше небо. Это достижимо", - подчеркнул министр.

Он добавил, что соответствующие решения уже воплощаются, однако министр подчеркнул, что "необходимо получить все эти элементы в достаточном количестве и в надлежащее время".

Визит главы МИД Литвы в Украину

Напомним, 25 января министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл с рабочим визитом в Киев. Он провел ряд встреч, в частности, с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Также литовский министр посетил Харьков и область, встретился с местными властями и побывал на местах российских обстрелов.

Во время визита Ландсбергис заявил о готовности Украины частично перенести производство дронов на территорию Литвы.

F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

22 декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

В Пентагоне заявили, что Украина сможет получить первые истребители F-16 уже в этом году.

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