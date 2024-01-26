Глава МЗС Литви відвідав Харків, побував на місцях російських обстрілів

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сьогодні, 26 січня, відвідав Харків та область. Дипломат зустрівся з представниками місцевої влади, та побував на місцях російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.

"Міністр на власні очі побачив наслідки російського терору на Харківщині - обстріли окупантів забрали життя 2386 цивільних, з них 81 - діти. Зруйновано понад 47 тисяч будівель", - йдеться в повідомленні начальника адміністрації.

Також сторони обговорили безпекову ситуацію в Харківській області та подальшу двосторонню співпрацю. Зокрема, приділили увагу гуманітарній сфері.

"В області - понад 520 тисяч ВПО (внутрішньо переміщених осіб, - ред.), тож підтримка Литви у цьому напрямку дуже важлива для нас", - сказав Синєгубов.

Глава ОВА зазначив, що Литва спільно з Європейським союзом планує спрямувати кошти на будівництво в Україні шести сучасних укриттів, і одне з них буде саме в Харківській області.

"Також оглянули будівництво захисного укриття в селищі Коротич. Одночасно тут зможуть навчатися 500 школярів. Аби створити безпечну освітню мережу в області маємо звести 1500 укриттів різного типу", - розповів чиновник.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс відвідав Харків та область 26 січня (фото: t.me/synegubov)

Візит глави МЗС Литви до України

Нагадаємо, вчора, 25 січня, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув з робочим візитом до Києва. В Україні у нього заплановані зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, секретарем РНБО Олексієм Даніловим та іншими офіційними особами.

Ландсбергіс також візьме участь у підписанні меморандуму про взаєморозуміння між представництвом ЄС в Україні та Литовським центральним агентством з управління проєктами (CPA) щодо співпраці у реалізації проєкту з будівництва укриттів в українських школах, який фінансується ЄС.

Вчора у розмові з журналістами глава МЗС Литви заявив, що нинішній рік у перебігу повномасштабної війни РФ проти України, скоріш за все, стане "особливо важливим".

Також Ландсбергіс розповів про готовність України частково перенести виробництво дронів на територію Литви. Даний крок розглядається, як взаємовигідна співпраця та підготовка західних сусідів до можливих військових загроз.