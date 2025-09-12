Україна запустила нові поїзди до Європи без пересадок: куди можна доїхати

Сьогодні, 12 вересня, з Ужгорода євроколією вирушили перші поїзди до Європи.
Докладніше про запуск прямих рейсів з України до низки європейських міст і розклад їхнього руху, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з інформацією віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби, сьогодні євроколією вирушили перші поїзди з Ужгорода до Європи.
Він уточнив, що 280 пасажирів поїхали прямими рейсами до:
"Це - початок регулярного сполучення, яке відкриває для українців нові можливості подорожей до європейських столиць", - наголосив посадовець у своєму Facebook.
Він додав, що цей запуск відкриває "нову сторінку інтеграції України з Європейським Союзом".
"Українські міста отримують пряме залізничне сполучення з ЄС, а наша інфраструктура стає частиною спільного транспортного простору", - пояснив міністр.
Йдеться про такі поїзди:
Крім того, окремо з 12 вересня 2025 року стартував новий маршрут №644/647 євроколією: "Захонь - Берегове - Боржава".
"Він напряму поєднає Берегове із залізничним вузлом у Захоні, звідки відправляються поїзди по всій Угорщині", - поділився урядовець.
Кулеба повідомив також, що з грудня 2025 року - після оновлення графіка - пасажирам буде запропоновано зручні стиковки з внутрішніми рейсами (у тому числі - більше нічних поїздів).
Насамкінець міністр нагадав, що будівництво та запуск проекту стали можливими завдяки співпраці "Укрзалізниці" й Міністерства розвитку громад і територій, а також підтримці Європейської Комісії (програма Connected Europe Facility) і Європейського інвестиційного банку.
"Дякую українським залізничникам і нашим європейським партнерам, які зробили можливим цей проект. Це перша колія євростандарту, яку в сучасній історії України побудували з нуля", - підсумував експерт.
Тим часом заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита повідомив, що запуск перших поїздів з України євроколією - "важлива подія, яка демонструє практичну інтеграцію України до європейської спільноти".
"Разом із заступником міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентським державним секретарем Левенте Модьором і заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком дали старт першому потягу №146, який сьогодні вирушив новозбудованою вузькою євроколією", - поділився посадовець у своєму Facebook.
За його словами, йдеться про:
"Усе це тут і зараз, для українців та іноземців у незалежній країні", - додав Микита.
Він зауважив: "люди добре знають, що цей напрямок є надзвичайно завантаженим в усіх пунктах пропуску. А пересадки, котрі раніше доводилося робити в Чопі, були не надто зручними й займали певний час".
"Відсьогодні кожен може обрати поїзд для подорожей, який з'єднав Ужгород зі столицями Угорщини й Австрії та курсуватиме щоденно", - наголосив представник ОП.
Дещо згодом у прес-службі АТ "Укрзалізниця" у Facebook підтвердили, що запуск прямих рейсів з Ужгорода до Братислави, Будапешта та Відня став можливим завдяки будівництву колії європейського стандарту - вперше за часів незалежності України - між Чопом та Ужгородом.
Крім того, пасажирам розповіли про розклад руху цих поїздів.
Поїзд №961/618:
Поїзд №146:
Зазначається, що квитки доступні:
Нагадаємо, так звана європейська колія - це залізнична колія шириною 1435 мм. Вона умовно вважається світовим стандартом колії на залізничному транспорті, адже її використовують близько 60% всіх залізниць світу.
В Україні та інших країнах, де стандартом вважається колія, ширша за європейську (1520 мм), євроколію можуть називати також "вузькою".
