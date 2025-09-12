Україна запустила нові поїзди до Європи без пересадок: куди можна доїхати

Які прямі рейси з України вирушили сьогодні в Європу

Згідно з інформацією віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби, сьогодні євроколією вирушили перші поїзди з Ужгорода до Європи.

Він уточнив, що 280 пасажирів поїхали прямими рейсами до:

Братислави;

Будапешта;

Відня.

Подорожувати з України до ЄС стало зручніше (фото: facebook.com/oleksiikuleba)

"Це - початок регулярного сполучення, яке відкриває для українців нові можливості подорожей до європейських столиць", - наголосив посадовець у своєму Facebook.

Він додав, що цей запуск відкриває "нову сторінку інтеграції України з Європейським Союзом".

"Українські міста отримують пряме залізничне сполучення з ЄС, а наша інфраструктура стає частиною спільного транспортного простору", - пояснив міністр.

Євроколія з'єднує Україну з Європою (фото: facebook.com/oleksiikuleba)

Йдеться про такі поїзди:

№961/618 "Ужгород - Братислава" (щодня);

(щодня); №146 "Ужгород - Будапешт - Відень" (щодня).

Крім того, окремо з 12 вересня 2025 року стартував новий маршрут №644/647 євроколією: "Захонь - Берегове - Боржава".

"Він напряму поєднає Берегове із залізничним вузлом у Захоні, звідки відправляються поїзди по всій Угорщині", - поділився урядовець.

Кулеба повідомив також, що з грудня 2025 року - після оновлення графіка - пасажирам буде запропоновано зручні стиковки з внутрішніми рейсами (у тому числі - більше нічних поїздів).

Нові поїзди - зручні для пасажирів (фото: facebook.com/oleksiikuleba)

Насамкінець міністр нагадав, що будівництво та запуск проекту стали можливими завдяки співпраці "Укрзалізниці" й Міністерства розвитку громад і територій, а також підтримці Європейської Комісії (програма Connected Europe Facility) і Європейського інвестиційного банку.

"Дякую українським залізничникам і нашим європейським партнерам, які зробили можливим цей проект. Це перша колія євростандарту, яку в сучасній історії України побудували з нуля", - підсумував експерт.

Публікація Кулеби (скриншот: facebook.com/oleksiikuleba)

Тим часом заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита повідомив, що запуск перших поїздів з України євроколією - "важлива подія, яка демонструє практичну інтеграцію України до європейської спільноти".

"Разом із заступником міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентським державним секретарем Левенте Модьором і заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком дали старт першому потягу №146, який сьогодні вирушив новозбудованою вузькою євроколією", - поділився посадовець у своєму Facebook.

За його словами, йдеться про:

єдиний європейський стандарт транспортної інфраструктури;

єдині правила;

єдині вимоги до комфорту та обслуговування.

"Усе це тут і зараз, для українців та іноземців у незалежній країні", - додав Микита.

Перший потяг №146 вирушив новозбудованою вузькою євроколією (фото: facebook.com/Віктор Микита - Заступник Керівника Офісу Президента України)

Він зауважив: "люди добре знають, що цей напрямок є надзвичайно завантаженим в усіх пунктах пропуску. А пересадки, котрі раніше доводилося робити в Чопі, були не надто зручними й займали певний час".

"Відсьогодні кожен може обрати поїзд для подорожей, який з'єднав Ужгород зі столицями Угорщини й Австрії та курсуватиме щоденно", - наголосив представник ОП.

Публікація Микити (скриншот: facebook.com/Віктор Микита - Заступник Керівника Офісу Президента України)

За яким розкладом рухаються запущені поїзди до ЄС

Дещо згодом у прес-службі АТ "Укрзалізниця" у Facebook підтвердили, що запуск прямих рейсів з Ужгорода до Братислави, Будапешта та Відня став можливим завдяки будівництву колії європейського стандарту - вперше за часів незалежності України - між Чопом та Ужгородом.

Крім того, пасажирам розповіли про розклад руху цих поїздів.

Поїзд №961/618:

Ужгород (8:09) - Братислава (18:33);

Братислава (11:27) - Ужгород (22:35).

Поїзд №146:

Ужгород (8:09) - Будапешт (14:20) - Відень (17:20);

Відень (10:42) - Будапешт (13:19) - Ужгород (22:35).

Зазначається, що квитки доступні:

у застосунку УЗ;

на сайті "Укрзалізниці";

на сайтах угорських і словацьких залізниць.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)