Украина запустила новые поезда в Европу без пересадок: куда можно доехать

Сегодня, 12 сентября, из Ужгорода по евроколее отправились первые поезда в Европу.
Подробнее о запуске прямых рейсов из Украины в ряд европейских городов и расписании их движения, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно информации вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, сегодня по евроколее отправились первые поезда из Ужгорода в Европу.
Он уточнил, что 280 пассажиров поехали прямыми рейсами в:
"Это - начало регулярного сообщения, которое открывает для украинцев новые возможности путешествий в европейские столицы", - подчеркнул чиновник в своем Facebook.
Он добавил, что этот запуск открывает "новую страницу интеграции Украины с Европейским Союзом".
"Украинские города получают прямое железнодорожное сообщение с ЕС, а наша инфраструктура становится частью общего транспортного пространства", - объяснил министр.
Речь идет о таких поездах:
Кроме того, отдельно с 12 сентября 2025 года стартовал новый маршрут №644/647 по евроколеи: "Захонь - Берегово - Боржава".
"Он напрямую соединит Берегово с железнодорожным узлом в Захоне, откуда отправляются поезда по всей Венгрии", - поделился чиновник.
Кулеба сообщил также, что с декабря 2025 года - после обновления графика - пассажирам будут предложены удобные стыковки с внутренними рейсами (в том числе - больше ночных поездов).
Напоследок министр напомнил, что строительство и запуск проекта стали возможными благодаря сотрудничеству "Укрзализныци" и Министерства развития общин и территорий, а также поддержке Европейской Комиссии (программа Connected Europe Facility) и Европейского инвестиционного банка.
"Спасибо украинским железнодорожникам и нашим европейским партнерам, которые сделали возможным этот проект. Это первая колея евростандарта, которую в современной истории Украины построили с нуля", - подытожил эксперт.
Тем временем заместитель руководителя Офиса президента Украины Виктор Микита сообщил, что запуск первых поездов из Украины по евроколее - "важное событие, которое демонстрирует практическую интеграцию Украины в европейское сообщество".
"Вместе с заместителем министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии, парламентским государственным секретарем Левенте Модьором и заместителем министра иностранных дел Украины Александром Мищенко дали старт первому поезду №146, который сегодня отправился по новой узкой евроколее", - поделился чиновник в своем Facebook.
По его словам, речь идет про:
"Все это - здесь и сейчас, для украинцев и иностранцев в независимой стране", - добавил Микита.
Он отметил: "люди хорошо знают, что это направление является чрезвычайно загруженным во всех пунктах пропуска. А пересадки, которые раньше приходилось делать в Чопе, были не слишком удобными и занимали определенное время".
"С сегодняшнего дня каждый может выбрать поезд для путешествий, который соединил Ужгород со столицами Венгрии и Австрии и будет курсировать ежедневно", - подчеркнул представитель ОП.
Несколько позже в пресс-службе АО "Укрзализныця" в Facebook подтвердили, что запуск прямых рейсов из Ужгорода в Братиславу, Будапешт и Вену стал возможным благодаря строительству пути европейского стандарта - впервые за время независимости Украины - между Чопом и Ужгородом.
Кроме того, пассажирам рассказали о расписании движения этих поездов.
Поезд №961/618:
Поезд №146:
Отмечается, что билеты доступны:
Напомним, так называемая европейская колея - это железнодорожная колея шириной 1435 мм. Она условно считается мировым стандартом колеи на железнодорожном транспорте, ведь ее используют около 60% всех железных дорог мира.
В Украине и других странах, где стандартом считается колея, шире европейской (1520 мм), евроколею могут называть также "узкой".
