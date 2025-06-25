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У Кабміні розповіли, які міста в Україні отримають євроколію

Середа 25 червня 2025 11:58
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У Кабміні розповіли, які міста в Україні отримають євроколію Фото: у Кабміні розповіли, які міста в Україні отримають євроколію (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Константин Широкун

Вже у липці цього року запрацює ділянка євроколії від Чопа до Ужгорода. Також з часом залізниця європейського стандарту з'явиться у Львові, Луцьку та Чернівцях.

Про це заявив заступник міністра фінансів України Олександр Кава, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами заступника міністра, запуск євроколії Чоп-Ужгород дозволить організувати прямі безпересадочні рейси до Будапешта, Кошиці, Відня, Братислави.

Він також зазначив, що паралельно тривають підготовчі процеси з будівництва євроколії у Чернівцях та Львові. За планами, наступним містом, яке отримає залізничне сполучення за європейським стандартом колії, стане Луцьк.

"В принципі, це той варіант, який найближчі 4-5 років може забезпечити якісне сполучення", - сказав він.

Щодо вантажних перевезень, то, за словами Кави, транспортування вантажів широкою колією в принципі є більш ефективним, ніж транспортування євроколією, оскільки різниця між Україною та Європою полягає не лише в ширині колії, а й у навантаженнях на вісь, габаритах вагонів, максимальній вазі вантажних поїздів.

Євроколія в Україні

Європейська колія – це залізнична колія шириною 1435 мм. Вона умовно вважається світовим стандартом колії на залізничному транспорті. Приблизно 60% всіх залізниць світу використовують стандартну колію.

В Україні та інших країнах, де стандартом є колія ширша за європейську - 1520 мм, стандартну колію 1435 мм прийнято називати "вузькою".

У 2023 році "Укрзалізниця" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) розпочала прокладання євроколії на ділянці від станції Мостиська, яка знаходиться на кордоні з Польщею, до Львова. Відповідний меморандум сторони підписали 24 листопада 2023 року.

Також раніше експерт у колонці для РБК-Україна пояснив, коли в Україні з'явиться євроколія та чому це важливо.

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