Україна запускає програму захисту прифронтових міст від російських дронів, - Зеленський
Україна запускає спеціальну програму, спрямовану на захист прифронтових міст, зокрема Херсона, від атак російських безпілотників.
Про це оголосив президент України Володимир Зеленський на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
За його словами, програма, розроблена Командуванням Сил безпілотних систем, вже отримала підтримку на державному рівні та готова до впровадження.
Зеленський також підкреслив, що ініціатива передбачає "комплекс заходів для виявлення, перехоплення та нейтралізації ворожих безпілотників, які загрожують місту".
Президент зазначив, що розробка аналогічних програм розпочата і "для інших прикордонних населених пунктів, що перебувають у зоні підвищеної небезпеки".
Глава держави висловив очікування, що ці кроки стануть "частиною ширшої стратегії захисту прифронтових територій".
Українські дрони-перехоплювачі
Міністр оборони Денис Шмигаль раніше анонсував суттєве нарощування виробництва засобів протидії російським повітряним атакам. За його словами, Україна незабаром вийде на рівень у тисячу дронів-перехоплювачів на добу.
Україна вже має на озброєнні дрони-перехоплювачі, здатні ефективно боротися з російськими дронами, зокрема й тими, що оснащені реактивними двигунами, як-от іранські "Шахеди".
Для зміцнення оборонних спроможностей, восени була оголошена угода з Великою Британією про спільну розробку та виробництво передового військового обладнання. Ця співпраця передбачає обмін технологіями для посилення національної безпеки обох держав.
Крім того, українські інженери та компанії активно працюють над розробкою спеціалізованих дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими КАБами. Зазначається, що українські фахівці вже створили дешеві та ефективні дрони-перехоплювачі, які успішно знищують сотні ворожих "Шахедів".
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський привертав увагу до головних викликів, пов'язаних із перехопленням цих безпілотників.