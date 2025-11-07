Україна запускає програму захисту прифронтових міст від російських дронів, - Зеленський

Україна запускає спеціальну програму, спрямовану на захист прифронтових міст, зокрема Херсона, від атак російських безпілотників.

Про це оголосив президент України Володимир Зеленський на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, програма, розроблена Командуванням Сил безпілотних систем, вже отримала підтримку на державному рівні та готова до впровадження.

Зеленський також підкреслив, що ініціатива передбачає "комплекс заходів для виявлення, перехоплення та нейтралізації ворожих безпілотників, які загрожують місту".

Президент зазначив, що розробка аналогічних програм розпочата і "для інших прикордонних населених пунктів, що перебувають у зоні підвищеної небезпеки".

Глава держави висловив очікування, що ці кроки стануть "частиною ширшої стратегії захисту прифронтових територій".