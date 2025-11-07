Украина запускает программу защиты прифронтовых городов от российских дронов, - Зеленский
Украина запускает специальную программу, направленную на защиту прифронтовых городов, в частности Херсона, от атак российских беспилотников.
Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, программа, разработанная Командованием Сил беспилотных систем, уже получила поддержку на государственном уровне и готова к внедрению.
Зеленский также подчеркнул, что инициатива предусматривает "комплекс мер по выявлению, перехвату и нейтрализации вражеских беспилотников, которые угрожают городу".
Президент отметил, что разработка аналогичных программ начата и "для других приграничных населенных пунктов, находящихся в зоне повышенной опасности".
Глава государства выразил ожидание, что эти шаги станут "частью более широкой стратегии защиты прифронтовых территорий".
Украинские дроны-перехватчики
Министр обороны Денис Шмыгаль ранее анонсировал существенное наращивание производства средств противодействия российским воздушным атакам. По его словам, Украина вскоре выйдет на уровень в тысячу дронов-перехватчиков в сутки.
Украина уже имеет на вооружении дроны-перехватчики, способные эффективно бороться с российскими дронами, в том числе и теми, которые оснащены реактивными двигателями, например иранские "Шахеды".
Для укрепления оборонных возможностей, осенью было объявлено соглашение с Великобританией о совместной разработке и производстве передового военного оборудования. Это сотрудничество предусматривает обмен технологиями для усиления национальной безопасности обоих государств.
Кроме того, украинские инженеры и компании активно работают над разработкой специализированных дронов-перехватчиков для борьбы с российскими КАБами. Отмечается, что украинские специалисты уже создали дешевые и эффективные дроны-перехватчики, которые успешно уничтожают сотни вражеских "Шахедов".
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский привлекал внимание к главным вызовам, связанным с перехватом этих беспилотников.