Украина запускает программу защиты прифронтовых городов от российских дронов, - Зеленский

Украина запускает специальную программу, направленную на защиту прифронтовых городов, в частности Херсона, от атак российских беспилотников.

Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина .

По его словам, программа, разработанная Командованием Сил беспилотных систем, уже получила поддержку на государственном уровне и готова к внедрению.

Зеленский также подчеркнул, что инициатива предусматривает "комплекс мер по выявлению, перехвату и нейтрализации вражеских беспилотников, которые угрожают городу".

Президент отметил, что разработка аналогичных программ начата и "для других приграничных населенных пунктов, находящихся в зоне повышенной опасности".

Глава государства выразил ожидание, что эти шаги станут "частью более широкой стратегии защиты прифронтовых территорий".