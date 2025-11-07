ua en ru
Украина запускает программу защиты прифронтовых городов от российских дронов, - Зеленский

Киев, Пятница 07 ноября 2025 16:50
Украина запускает программу защиты прифронтовых городов от российских дронов, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Украина запускает специальную программу, направленную на защиту прифронтовых городов, в частности Херсона, от атак российских беспилотников.

Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, программа, разработанная Командованием Сил беспилотных систем, уже получила поддержку на государственном уровне и готова к внедрению.

Зеленский также подчеркнул, что инициатива предусматривает "комплекс мер по выявлению, перехвату и нейтрализации вражеских беспилотников, которые угрожают городу".

Президент отметил, что разработка аналогичных программ начата и "для других приграничных населенных пунктов, находящихся в зоне повышенной опасности".

Глава государства выразил ожидание, что эти шаги станут "частью более широкой стратегии защиты прифронтовых территорий".

Украинские дроны-перехватчики

Министр обороны Денис Шмыгаль ранее анонсировал существенное наращивание производства средств противодействия российским воздушным атакам. По его словам, Украина вскоре выйдет на уровень в тысячу дронов-перехватчиков в сутки.

Украина уже имеет на вооружении дроны-перехватчики, способные эффективно бороться с российскими дронами, в том числе и теми, которые оснащены реактивными двигателями, например иранские "Шахеды".

Для укрепления оборонных возможностей, осенью было объявлено соглашение с Великобританией о совместной разработке и производстве передового военного оборудования. Это сотрудничество предусматривает обмен технологиями для усиления национальной безопасности обоих государств.

Кроме того, украинские инженеры и компании активно работают над разработкой специализированных дронов-перехватчиков для борьбы с российскими КАБами. Отмечается, что украинские специалисты уже создали дешевые и эффективные дроны-перехватчики, которые успешно уничтожают сотни вражеских "Шахедов".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский привлекал внимание к главным вызовам, связанным с перехватом этих беспилотников.

