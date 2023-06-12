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Україна запросить Бразилію на Глобальний саміт миру, - Єрмак

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна запросить Бразилію та інші країни Глобального Півдня на Глобальний саміт миру, який буде присвячений обговоренню української формули миру щодо закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в інтерв'ю CNN Brazil.

Єрмак н

Україна та союзники планують провести саміт формули миру за участі лідерів інших країн. Він пройде без Росії. Данія та Швеція вже заявили про бажання провести саміт.

Зазначимо, що Зеленський представив українську формулу миру у листопаді 2022 року. Мирний план складається з 10 пунктів і передбачає відновлення контролю України над територією, повернення полонених, переслідування військових злочинців.

Також формула миру України полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.

Позиція Бразилії щодо війни

Спершу президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зайняв досить нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Він стверджував, що українська влада нібито мала відмовитися від членства в НАТО та ЄС.

На початку 2023 року да Сілва захотів стати посередником для встановлення миру між Україною та Росією. А у червні засудив вторгнення Росії до України.

Зеленський мав побачитися з да Сільвою під час саміту G7, проте зустріч не відбулася через різні графіки лідерів. Пізніше президент України заявив, що зацікавлений у зустрічі з да Сілвою та навіть готовий летіти до Латинської Америки.

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БразилияОфіс президентаАндрій Єрмак