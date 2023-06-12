Украина пригласит Бразилию на Глобальный саммит мира, - Ермак

Ермак

Украина и союзники планируют провести саммит формулы мира с участием лидеров других стран. Он пройдет без России. Дания и Швеция уже заявили о желании провести саммит.

Зеленский представил украинскую формулу мира в ноябре 2022 года. Мирный план состоит из 10 пунктов и предусматривает возобновление контроля Украины над территорией, возвращение пленных, преследование военных преступников.

Также формула мира Украины заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

Позиция Бразилии по поводу войны

Сначала президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва занял достаточно нейтральную позицию по поводу войны РФ против Украины. Он утверждал, что украинские власти якобы должны отказаться от членства в НАТО и ЕС.

В начале 2023 да Силва захотел стать посредником для установления мира между Украиной и Россией. А в июне осудил вторжение России в Украину.

Зеленский должен был увидеться с да Сильвой во время саммита G7, однако встреча не состоялась из-за разных графиков лидеров. Позже президент Украины заявил, что заинтересован во встрече с да Силвой и даже готов лететь в Латинскую Америку.

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