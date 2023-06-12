Украина пригласит Бразилию на Глобальный саммит мира, - Ермак

Украина пригласит Бразилию и другие страны Глобального Юга на Глобальный саммит мира, посвященный обсуждению украинской формулы мира об окончании войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью CNN Brazil.
Ермак
Украина и союзники планируют провести саммит формулы мира с участием лидеров других стран. Он пройдет без России. Дания и Швеция уже заявили о желании провести саммит.
Зеленский представил украинскую формулу мира в ноябре 2022 года. Мирный план состоит из 10 пунктов и предусматривает возобновление контроля Украины над территорией, возвращение пленных, преследование военных преступников.
Также формула мира Украины заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.
Сначала президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва занял достаточно нейтральную позицию по поводу войны РФ против Украины. Он утверждал, что украинские власти якобы должны отказаться от членства в НАТО и ЕС.
В начале 2023 да Силва захотел стать посредником для установления мира между Украиной и Россией. А в июне осудил вторжение России в Украину.
Зеленский должен был увидеться с да Сильвой во время саммита G7, однако встреча не состоялась из-за разных графиков лидеров. Позже президент Украины заявил, что заинтересован во встрече с да Силвой и даже готов лететь в Латинскую Америку.
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