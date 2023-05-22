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Данія хотіла б прийняти саміт української формули миру у липні

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Понеділок 22 травня 2023 13:10
Данія хотіла б прийняти саміт української формули миру у липні Фото: міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Данія хотіла б прийняти саміт української формули миру у липні, коли від початку повномасштабної війни Росії проти України пройде 500 днів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен, пише РБК-Україна з посиланням на данське Ritzau.

"Якщо Україна визнає, що настав час провести таку зустріч, це було б фантастично. І тоді Данія, очевидно, захотіла б прийняти зустріч", - сказав Локке Расмуссен.

Українська формула миру

На робочій сесії саміту G7 президент України Володимир Зеленський заявив про бажання країни провести саміт формули миру для завершення війни РФ проти України. Президент зазначив, що кожен у світі може обрати собі той пункт формули, який здатен допомогти реалізувати.

При цьому українська влада вже заявляла про намір провести саміт формули миру. У Швеції висловили готовність обговорити можливість проведення саміту у Копенгагені перед самітом НАТО.

Зазначимо, що у листопаді 2022 року Зеленський на саміті G20 представив формулу миру, що полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні російських окупаційних військ із захоплених територій.

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