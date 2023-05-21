У всіх свої графіки. Зеленський не зміг зустрітись з президентом Бразилії на саміті G7

Президент України Володимир Зеленський так й не зміг зустрітись з бразильським колегою Лула да Сільвою під час саміту G7.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента під час пресконференції.

"Я майже з усіма зустрівся, але в усіх є свої графіки. Думаю, ми через це не змогли зустрітися з бразильським президентом. Я думаю, що це його розчарувало", - відзначив президент.

Президент Бразилії розраховував на зустріч

Згідно з даними Sky News, в кулуарах саміту да Сільва заявив президенту Франції Еммануелю Макрону про бажання зустрітись з Володимиром Зеленським. Водночас були припущення, що лідер Бразилії все ж не зможе цього зробити.

Бразилія запропонувала "мирну ініціативу"

В лютому да Сілва заявив про важливість миру на території України. При цьому він був готовий обговорити перемир'я з усіма, окрім з Києвом. Це викликало обурення у Сполучених Штатів Америки, які заявили, що не планують нічого вирішувати без участі нашої країни.

Вже в березні президент Бразилії зустрівся з главою Китаю Сі Цзіньпінем. Під час переговорів він запропонував створити так званий мирний клуб щодо України. Пізніше він натякнув на те, що Україна нібито повинна відмовитись від Криму, однак наше правління одразу відкинуло таку "пропозицію" та заявило, що не торгує своїми територіями. Вашингтон звинуватив лідера Бразилії в повторені російської пропаганди.