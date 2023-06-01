ua ru
Чт, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Змінив позицію? Президент Бразилії засудив вторгнення Росії до України

Новость на русском →
Четвер 01 червня 2023 21:31
Змінив позицію? Президент Бразилії засудив вторгнення Росії до України Фото: Луїс Інасіу Лула да Сілва, президент Бразилії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва засудив вторгнення Росії до України. До цього він залишався нейтральним.

Про це глава бразильської держави заявив за підсумками зустрічі з фінським колегою Саулі Нііністьо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Бразильський президент, окрім засудження агресії РФ, також підтвердив свою відданість територіальній цілісності України.

Як змінювалася позиція президента Бразилії

Зазначимо, ще 2022 року Лула да Сілва звинувачував у війні проти України не лише Росію, а й США, Євросоюз та президента Володимира Зеленського. Він стверджував, що українська влада нібито мала відмовитися від членства в НАТО та ЄС.

На початку 2023 року він захотів стати посередником для встановлення миру між Україною та Росією. При цьому він тримався нейтральної позиції і продовжував звинувачувати США у війні, яку розв'язали росіяни.

У квітні президент Бразилії пропонував Україні "віддати Крим для встановлення миру". Пізніше він заявляв про "марність пошуку винного" у війні Росії проти України.

При цьому глава держави продовжує діалог з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхня остання розмова відбулася наприкінці травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Бразилия Лула да Силва Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ не будуть атакувати пункти дислокації "Іскандерів" в Росії західною зброєю, - Ігнат
ЗСУ не будуть атакувати пункти дислокації "Іскандерів" в Росії західною зброєю, - Ігнат
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють