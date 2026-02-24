Україна запропонувала Угорщині компроміс щодо "Дружби"

Україна запропонувала кілька реалістичних рішень для врегулювання нафтового спору з Угорщиною та закликала Будапешт не використовувати це питання у внутрішній політиці.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише Politico.

Що передувало конфлікту

Раніше стало відомо, що Угорщина заблокувала надання Україні кредиту Євросоюзу на 90 млрд євро. Йдеться про фінансування, яке планували залучити через спільний борг під гарантії бюджету ЄС.

Для ухвалення такого рішення потрібна одностайна підтримка всіх 27 країн-членів, тому позиція Будапешта фактично зупинила процес.

Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна блокуватиме кредит доти, доки Україна не відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".

Україна пропонує рішення і закликає до діалогу

За словами Сибіги, Київ готовий до конструктивної взаємодії і вже запропонував угорській стороні кілька варіантів вирішення ситуації.

"Ми готові діяти конструктивно і вже запропонували кілька реалістичних рішень", - заявив глава МЗС.

Водночас він наголосив, що Україна очікує конструктивного підходу з боку Будапешта.

Сибіга висловив сумніви щодо мотивів угорської влади, припустивши, що тема відносин з Україною використовується у внутрішній політичній боротьбі напередодні виборів.

"Ми вимагаємо, щоб Будапешт перестав втягувати Україну у внутрішню політику Угорщини", - заявив міністр.

Він також зазначив, що Київ неодноразово пропонував провести пряму зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном для нормалізації відносин, однак, за його словами, відповіді не отримав.

"Натомість було обрано шлях публічних ультиматумів та шантажу", - додав Сибіга.