Україна запропонувала Японії співпрацю у сфері дронів

"Україна готова поділитися з Японією своїм досвідом, набутим на полі бою", - заявив Сибіга.

Він додав, що Київ відкритий до співпраці залежно від рівня готовності японської сторони.

Раніше джерела повідомляли, що Японія розглядає можливість впровадження українських безпілотників, які були розроблені та вдосконалені під час війни. За їхніми даними, обговорюється, зокрема, і можливість укладення двосторонньої угоди.

Водночас уряд Японії під керівництвом прем’єр-міністерки Санае Такаїчі працює над посиленням оборонного потенціалу країни. Це відбувається на тлі зростання безпекових ризиків, які у Токіо називають найсерйознішими з часів завершення Другої світової війни.

За інформацією джерел, обговорення співпраці у сфері дронів розпочалося після звернення української сторони. Раніше Україна вже укладала подібні домовленості з країнами Перської затоки, зокрема Об’єднаними Арабськими Еміратами та Катаром, які також зацікавлені у протидії дроновим загрозам.

Можлива зустріч між лідерами України та Японії

Сибіга також зазначив, що Київ "дуже зацікавлений у діалозі на високому, найвищому рівні". Зокрема, йдеться про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Японії під час саміту "Великої сімки" у червні у Франції.

Крім того, міністр повідомив про плани відвідати Японію у другій половині року.