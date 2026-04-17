На досвіді війни в Україні: Японія розробляє свій супердешевий дрон

Японія презентувала новий наддешевий безпілотник ACM-01 Shiraha. Розробка базується на досвіді трьох чотирьох років повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Blog .

Цей літальний апарат має дерев'яний фюзеляж, а вартість безпілотника всього 450 доларів за одиницю. При цьому БпЛА має розмір крил аж 1,9 метра.

Розробники відмовилися від дорогих матеріалів, адже головна мета - масовість. Усі компоненти та системи дрона виробляють виключно в Японії. Це гарантує незалежність від іноземних постачальників та стабільність виробництва.

Стартап представив новинку як навчальну платформу. Вона розрахована на інтенсивне використання. Якщо дрон розіб'ється - його можна замінити миттєво і це не вдарить по бюджету армії.

Японські інженери останні роки вивчали бої в Україні, аналізували логістику та швидкість втрат техніки на фронті. Висновок зробили простий і логічний: сучасна війна вимагає тисяч дешевих апаратів.

Конструкція Shiraha дозволяє:

швидко замінювати пошкоджені деталі;

масштабувати виробництво до тисяч одиниць на місяць;

додавати бойове обладнання за потреби.

Хоча базова версія створена для тренувань, вона має потенціал. Дрон можна оснастити засобами покращеного зв'язку. Також передбачена можливість збільшення дальності польоту. Такі модифікації зроблять апарат дорожчим, але перетворять його на повноцінну бойову одиницю.

Skill House: нова система підготовки пілотів

Стартап пропонує не просто залізо. Вони створили пакет Skill House. Це комплексна програма для військових частин. Вона включає запасні дрони для швидкої заміни, професійні послуги з ремонту та курс інтенсивного навчання операторів.

Такий підхід знімає психологічний бар'єр, адже пілоти не бояться втратити дороге спорядження. Вони відпрацьовують складні маневри в реальних умовах, що критично важливо для підготовки до сучасних конфліктів.