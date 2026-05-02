Реформа ВСУ Drone Deals Атака на Тернополь Ормузский пролив Война в Украине

Украина предложила Японии сотрудничество в сфере дронов

10:52 02.05.2026 Сб
2 мин
Токио готовится перенимать украинский опыт войны
aimg Мария Науменко
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Getty Images)

Украина готова к сотрудничеству с Японией в сфере беспилотников и беспилотных систем и предлагает поделиться опытом, полученным во время полномасштабной войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги Kyodo News.

"Украина готова поделиться с Японией своим опытом, приобретенным на поле боя", - заявил Сибига.

Он добавил, что Киев открыт к сотрудничеству в зависимости от уровня готовности японской стороны.

Ранее источники сообщали, что Япония рассматривает возможность внедрения украинских беспилотников, которые были разработаны и усовершенствованы во время войны. По их данным, обсуждается, в частности, и возможность заключения двустороннего соглашения.

В то же время правительство Японии под руководством премьер-министра Санаэ Такаичи работает над усилением оборонного потенциала страны. Это происходит на фоне роста рисков безопасности, которые в Токио называют самыми серьезными со времен окончания Второй мировой войны.

По информации источников, обсуждение сотрудничества в сфере дронов началось после обращения украинской стороны. Ранее Украина уже заключала подобные договоренности со странами Персидского залива, в частности Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром, которые также заинтересованы в противодействии дроновым угрозам.

Возможная встреча между лидерами Украины и Японии

Сибига также отметил, что Киев "очень заинтересован в диалоге на высоком, самом высоком уровне". В частности, речь идет о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Японии во время саммита "Большой семерки" в июне во Франции.

Кроме того, министр сообщил о планах посетить Японию во второй половине года.

Япония уже использует опыт войны в Украине для развития собственных беспилотников. Там создали дешевый дрон ACM-01 Shiraha стоимостью около 450 долларов, рассчитанный на массовое производство.

Японские инженеры, анализируя боевые действия в Украине, пришли к выводу, что современная война требует большого количества простых и доступных дронов, которые можно быстро заменять.

