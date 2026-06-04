Україна запропонувала Німеччині "ракетний бартер" задля Patriot, - Bloomberg

Україна звернулася до Німеччини з проханням надати десятки додаткових ракет-перехоплювачів Patriot зі своїх запасів уже цього року. Київ пропонує Берліну унікальну схему обміну для посилення захисту від російських ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними джерел видання, Україна запропонувала угоду, за якою вона хоче отримати дефіцитні ракети-перехоплювачі негайно. Натомість Київ зобов'язується передати Німеччині ракети, виробництво яких очікується в майбутньому.
Уряд Німеччини наразі вивчає цей запит і ще не ухвалив остаточного рішення. Очікується, що офіційне оголошення Берліна може пролунати незадовго до або безпосередньо під час саміту НАТО в липні.
Речник Міноборони Німеччини відмовився від коментарів, а речник президента України зазначив, що для перевірки інформації потрібен час.
Потреба у посиленні протиповітряної оборони є критичною через постійні атаки Росії на українську критичну та військову інфраструктуру.
Зазначається, що скорочення європейських арсеналів ускладнює пошук озброєння, і Німеччина наразі є єдиною країною ЄС, спроможною зробити вагомий внесок.
Україна продовжує покладатися на США, проте конфлікт на Близькому Сході частково змістив фокус уваги Вашингтона.
"Ми сьогодні не в центрі уваги - Іран - це питання номер один, а потім йде Україна. На жаль, ми стоїмо в черзі на ці війни", - заявив президент Володимир Зеленський у середу під час спільної пресконференції з Генсеком НАТО Марком Рютте.
Президент також піддав критиці українських посадовців за повільні дії у питанні забезпечення ППО та пригрозив кадровими перестановками у разі відсутності прогресу.
Нагадаємо, раніше полковник Юрій Ігнат заявив, що Україна зіткнулася з гострим дефіцитом ракет для західних систем ППО Patriot, NASAMS та IRIS-T. Через суттєві проблеми з постачанням пускові установки в підрозділах наразі напівпорожні, а військове керівництво змушене випрошувати боєприпаси на міжнародних переговорах.
У зв'язку з цим в Україні почали шукати альтернативні рішення для безпеки об'єктів. Зокрема, нещодавно бізнесу та підприємствам показали офіційні механізми створення недержавного захисту від повітряних атак РФ.
У межах спеціального проекту інфраструктурним об'єктам дозволили формувати власні мобільні групи протиповітряної оборони для збиття ворожих дронів типу "Шахед".