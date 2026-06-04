RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украина предложила Германии "ракетный бартер" ради Patriot, - Bloomberg

16:15 04.06.2026 Чт
2 мин
Киев сделал необычный запрос Берлину
aimg Сергей Козачук
Фото: Владимир Зеленский - Фридрих Мерц (Getty Images)

Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить десятки дополнительных ракет-перехватчиков Patriot из своих запасов уже в этом году. Киев предлагает Берлину уникальную схему обмена для усиления защиты от российских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Детали предложения и условия обмена

По данным источников издания, Украина предложила соглашение, по которому она хочет получить дефицитные ракеты-перехватчики немедленно. Взамен Киев обязуется передать Германии ракеты, производство которых ожидается в будущем.

Правительство Германии сейчас изучает этот запрос и еще не приняло окончательного решения. Ожидается, что официальное объявление Берлина может прозвучать незадолго до или непосредственно во время саммита НАТО в июле.

Представитель Минобороны Германии отказался от комментариев, а представитель президента Украины отметил, что для проверки информации нужно время.

Читайте также: С собственной ПВО: в Украине показали механизмы негосударственной защиты инфраструктуры от РФ

Почему ракеты нужны срочно

Потребность в усилении противовоздушной обороны является критической из-за постоянных атак России на украинскую критическую и военную инфраструктуру.

Отмечается, что сокращение европейских арсеналов затрудняет поиск вооружения, и Германия сейчас является единственной страной ЕС, способной сделать весомый вклад.

Украина продолжает полагаться на США, однако конфликт на Ближнем Востоке частично сместил фокус внимания Вашингтона.

"Мы сегодня не в центре внимания - Иран - это вопрос номер один, а потом идет Украина. К сожалению, мы стоим в очереди на эти войны", - заявил президент Владимир Зеленский в среду во время совместной пресс-конференции с Генсеком НАТО Марком Рютте.

Президент также подверг критике украинских чиновников за медленные действия в вопросе обеспечения ПВО и пригрозил кадровыми перестановками в случае отсутствия прогресса.

Дефицит ракет

Напомним, ранее полковник Юрий Игнат заявил, что Украина столкнулась с острым дефицитом ракет для западных систем ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T. Из-за существенных проблем с поставками пусковые установки в подразделениях сейчас полупустые, а военное руководство вынуждено выпрашивать боеприпасы на международных переговорах.

В связи с этим в Украине начали искать альтернативные решения для безопасности объектов. В частности, недавно бизнесу и предприятиям показали официальные механизмы создания негосударственной защиты от воздушных атак РФ.

В рамках специального проекта инфраструктурным объектам разрешили формировать собственные мобильные группы противовоздушной обороны для сбивания вражеских дронов типа "Шахед".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВОВойна в Украине