Украина предложила Германии "ракетный бартер" ради Patriot, - Bloomberg

Детали предложения и условия обмена

По данным источников издания, Украина предложила соглашение, по которому она хочет получить дефицитные ракеты-перехватчики немедленно. Взамен Киев обязуется передать Германии ракеты, производство которых ожидается в будущем.

Правительство Германии сейчас изучает этот запрос и еще не приняло окончательного решения. Ожидается, что официальное объявление Берлина может прозвучать незадолго до или непосредственно во время саммита НАТО в июле.

Представитель Минобороны Германии отказался от комментариев, а представитель президента Украины отметил, что для проверки информации нужно время.

Почему ракеты нужны срочно

Потребность в усилении противовоздушной обороны является критической из-за постоянных атак России на украинскую критическую и военную инфраструктуру.

Отмечается, что сокращение европейских арсеналов затрудняет поиск вооружения, и Германия сейчас является единственной страной ЕС, способной сделать весомый вклад.

Украина продолжает полагаться на США, однако конфликт на Ближнем Востоке частично сместил фокус внимания Вашингтона.

"Мы сегодня не в центре внимания - Иран - это вопрос номер один, а потом идет Украина. К сожалению, мы стоим в очереди на эти войны", - заявил президент Владимир Зеленский в среду во время совместной пресс-конференции с Генсеком НАТО Марком Рютте.

Президент также подверг критике украинских чиновников за медленные действия в вопросе обеспечения ПВО и пригрозил кадровыми перестановками в случае отсутствия прогресса.