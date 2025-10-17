Україна залишиться без "Томагавків"? Трамп зробив нову заяву щодо ракет

Президент США Дональд Трамп заявив, що ракети "Томагавк" потрібні Сполученим Штатам.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на трансляцію спілкування Трампа з журналістами у Білому домі.
"Сполученим Штатам Америки також потрібні "Томагавки". В нас їх багато. Але вони нам потрібні. Ми не можемо вичерпати їх заради нашої країни. Вони дуже сильні. Вони дуже точні. Вони дуже добрі. Але вони нам також потрібні. Тож я не знаю, що ми можемо з цим поробити", - заявив він.
Також президент США сказав, що Путіну під час телефонної розмови не сподобалась ідея передачі від США партнерам кілька тисяч "Томагавків".
"Я сказав Путіну: "Ви не заперечуєте, якщо я дам вашим противникам кілька тисяч "Томагавків"? Йому ця ідея не сподобалася", - сказав Трамп.
Як раніше повідомляло РБК-Україна із посиланням на радника Путіна Юрія Ушакова, якого цитують росЗМІ, російський диктатор казав, що ці ракети "не змінять ситуацію на фронті", проте "завдадуть шкоди відносинам Росії і США".
Раніше РБК-Україна писало, що Міноборони США розробило план продажу або передання Україні далекобійних ракет "Томагав" на випадок, якщо Дональд Трамп дасть на це "зелене світло".
Український лідер Володимир Зеленський двічі поспіль у телефонних розмовах з Дональдом Трампом піднімав тему "Томагавків". Після переговорів Зеленський зазначав, що остаточне рішення про передачу ракет Трамп ще не ухвалив.
На думку директора оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон, США можуть передати Україні лише від 20 до 50 таких ракет, і вони навряд чи змінять динаміку війни.