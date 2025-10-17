Украина останется без "Томагавков"? Трамп сделал новое заявление по ракетам

"Нам нужны "Томагавки" - у США их много, но они нам нужны. Мы не можем исчерпать их ради нашей страны. Они очень сильные. Они очень точные. Они очень хороши. Но они нам также нужны. Поэтому я не знаю, что мы можем с этим сделать", - заявил он.

Также президент США сказал, что Путину во время телефонного разговора не понравилась идея передачи от США партнерам несколько тысяч "Томагавков".

"Я сказал Путину: "Вы не возражаете, если я дам вашим противникам несколько тысяч "Томагавков"? Ему эта идея не понравилась", - сказал Трамп.

Как ранее сообщало РБК-Украина со ссылкой на советника Путина Юрия Ушакова, которого цитируют росСМИ, российский диктатор говорил, что эти ракеты "не изменят ситуацию на фронте", однако "нанесут ущерб отношениям России и США".