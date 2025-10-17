RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Украина останется без "Томагавков"? Трамп сделал новое заявление по ракетам

Иллюстративное фото: Трамп заявил, что США имеют "Томагавки", но они нужны им (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты "Томагавк" нужны Соединенным Штатам.

"Нам нужны "Томагавки" - у США их много, но они нам нужны. Мы не можем исчерпать их ради нашей страны. Они очень сильные. Они очень точные. Они очень хороши. Но они нам также нужны. Поэтому я не знаю, что мы можем с этим сделать", - заявил он.

 

Также президент США сказал, что Путину во время телефонного разговора не понравилась идея передачи от США партнерам несколько тысяч "Томагавков".

"Я сказал Путину: "Вы не возражаете, если я дам вашим противникам несколько тысяч "Томагавков"? Ему эта идея не понравилась", - сказал Трамп.

Как ранее сообщало РБК-Украина со ссылкой на советника Путина Юрия Ушакова, которого цитируют росСМИ, российский диктатор говорил, что эти ракеты "не изменят ситуацию на фронте", однако "нанесут ущерб отношениям России и США".

 

"Томагавки" для Украины

Ранее РБК-Украина писало, что Минобороны США разработало план продажи или передачи Украине дальнобойных ракет "Томагав" на случай, если Дональд Трамп даст на это "зеленый свет".

Украинский лидер Владимир Зеленский дважды подряд в телефонных разговорах с Дональдом Трампом поднимал тему "Томагавков". После переговоров Зеленский отмечал, что окончательное решение о передаче ракет Трамп еще не принял.

По мнению директора оборонной программы аналитического центра "Центр новой американской безопасности" Стейси Петтиджон, США могут передать Украине лишь от 20 до 50 таких ракет, и они вряд ли изменят динамику войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиTomahawk