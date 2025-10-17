Украина останется без "Томагавков"? Трамп сделал новое заявление по ракетам
Президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты "Томагавк" нужны Соединенным Штатам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию общения Трампа с журналистами в Белом доме.
"Нам нужны "Томагавки" - у США их много, но они нам нужны. Мы не можем исчерпать их ради нашей страны. Они очень сильные. Они очень точные. Они очень хороши. Но они нам также нужны. Поэтому я не знаю, что мы можем с этим сделать", - заявил он.
Также президент США сказал, что Путину во время телефонного разговора не понравилась идея передачи от США партнерам несколько тысяч "Томагавков".
"Я сказал Путину: "Вы не возражаете, если я дам вашим противникам несколько тысяч "Томагавков"? Ему эта идея не понравилась", - сказал Трамп.
Как ранее сообщало РБК-Украина со ссылкой на советника Путина Юрия Ушакова, которого цитируют росСМИ, российский диктатор говорил, что эти ракеты "не изменят ситуацию на фронте", однако "нанесут ущерб отношениям России и США".
"Томагавки" для Украины
Ранее РБК-Украина писало, что Минобороны США разработало план продажи или передачи Украине дальнобойных ракет "Томагав" на случай, если Дональд Трамп даст на это "зеленый свет".
Украинский лидер Владимир Зеленский дважды подряд в телефонных разговорах с Дональдом Трампом поднимал тему "Томагавков". После переговоров Зеленский отмечал, что окончательное решение о передаче ракет Трамп еще не принял.
По мнению директора оборонной программы аналитического центра "Центр новой американской безопасности" Стейси Петтиджон, США могут передать Украине лишь от 20 до 50 таких ракет, и они вряд ли изменят динамику войны.