Украина останется без "Томагавков"? Трамп сделал новое заявление по ракетам

США, Пятница 17 октября 2025 00:14
Украина останется без "Томагавков"? Трамп сделал новое заявление по ракетам
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты "Томагавк" нужны Соединенным Штатам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию общения Трампа с журналистами в Белом доме.

"Нам нужны "Томагавки" - у США их много, но они нам нужны. Мы не можем исчерпать их ради нашей страны. Они очень сильные. Они очень точные. Они очень хороши. Но они нам также нужны. Поэтому я не знаю, что мы можем с этим сделать", - заявил он.

Также президент США сказал, что Путину во время телефонного разговора не понравилась идея передачи от США партнерам несколько тысяч "Томагавков".

"Я сказал Путину: "Вы не возражаете, если я дам вашим противникам несколько тысяч "Томагавков"? Ему эта идея не понравилась", - сказал Трамп.

Как ранее сообщало РБК-Украина со ссылкой на советника Путина Юрия Ушакова, которого цитируют росСМИ, российский диктатор говорил, что эти ракеты "не изменят ситуацию на фронте", однако "нанесут ущерб отношениям России и США".

"Томагавки" для Украины

Ранее РБК-Украина писало, что Минобороны США разработало план продажи или передачи Украине дальнобойных ракет "Томагав" на случай, если Дональд Трамп даст на это "зеленый свет".

Украинский лидер Владимир Зеленский дважды подряд в телефонных разговорах с Дональдом Трампом поднимал тему "Томагавков". После переговоров Зеленский отмечал, что окончательное решение о передаче ракет Трамп еще не принял.

По мнению директора оборонной программы аналитического центра "Центр новой американской безопасности" Стейси Петтиджон, США могут передать Украине лишь от 20 до 50 таких ракет, и они вряд ли изменят динамику войны.

