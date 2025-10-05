ua en ru
Нд, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

США нарахували до п'яти тисяч кубинців на війні проти України, - Reuters

США, Неділя 05 жовтня 2025 18:20
UA EN RU
США нарахували до п'яти тисяч кубинців на війні проти України, - Reuters Ілюстративне фото: США звинуватили Кубу у підтримці Росії (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від американських дипломатів не допустити скасування багаторічного ембарго проти Куби, оскільки понад п'ять тисяч кубинців воюють на боці Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Американські дипломати, як йдеться у внутрішній телеграмі Державного департаменту США, в ООН повинні повідомити, що уряд Куби активно підтримує вторгнення РФ в Україну. Не менше 5000 громадян Куби воюють на боці РФ проти українських військових.

"Після Північної Кореї Куба є найбільшим контриб'ютером іноземних військ, що входять до агресії Росії, і за оцінками, в Україні воюють від 1000 до 5000 кубинців", - сказано у документі.

У постійному представництві Куби в ООН не прокоментували ані ситуацію, ані звинувачення в участі у війні в Україні на боці РФ.

США проти Куби: ситуація в ООН

ООН з 1992 року приймає резолюцію із закликом до США зняти санкції з Куби. Проте цього року її вперше можуть не ухвалити. Це накладається на жорстку позицію президента США Дональда Трампа, який після повернення до влади посилив санкції проти Куби.

Він повернув Кубу до списку держав-спонсорів тероризму, посилив санкції проти фінансового та туристичного секторів країни, а також запровадив санкції проти громадян третіх країн, які допомагають кубинцям.

На тлі цього дипломати отримали наказ заявити в ООН, що резолюція неправдиво звинувачує США у проблемах, спричинених власною корупцією та некомпетентністю Куби". Куба, за словами адміністрації, використовує щорічну резолюцію, як механізм знущання зі Сполучених Штатів.

"Адміністрація Трампа не залишатиметься осторонь і не підтримуватиме незаконний режим, який підриває наші національні інтереси безпеки в нашому регіоні", - прокоментував ситуацію спікер Держдепартаменту.

Кубинці на війні в Україні

Ще у травні 2025 року Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список кубинських найманців, які служать у російській армії. Військові розповіли про схеми вербування та залучення кубинців до участі у війні проти України.

Загалом відомо понад 1000 імен завербованих кубинців. ГУР оцінив загальну кількість навербованих громадян так званого "Острова Свободи" у 20 тисяч. Багато кубинських найманців вже були ліквідовані Силами оборони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Куба Війна в Україні
Новини
Наймасштабніший удар за всю війну: Львів і область атакували 78 дронів та 12 ракет
Наймасштабніший удар за всю війну: Львів і область атакували 78 дронів та 12 ракет
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії