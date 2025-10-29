Україна в ООН проголосувала проти зняття ембарго США з Куби: Єрмак назвав причини

Генеральна асамблея ООН сьогодні, 29 жовтня, розглянула щорічну резолюцію щодо зняття ембарго США з Куби. Україна вперше проголосувала проти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Росія використовує Кубу для обходу санкцій, запроваджених з метою змусити її припинити вторгнення. Це не про кубинський народ - це про протидію авторитарній експансії. Кубинський режим має змінити свою руйнівну політику", - наголосив глава ОП.

За його словами, тисячі кубинських солдатів воюють проти України у складі російських окупаційних сил, здобуваючи бойовий досвід, а Гавана дедалі більше залучається до військової та розвідувальної діяльності, що становить загрозу міжнародній безпеці.

"Причини - серйозні: уряд Куби став стратегічним активом Росії, активно підтримуючи її війну, агресію проти суверенної європейської держави", - зазначив Єрмак.

Кубу звинувачують в участі у війні РФ проти України

Нагадаємо раніше ми повідомляли, що Росія посилює присутність іноземних бійців на фронті, все більше покладаючись на кубинських найманців.

За даними української розвідки, їхня кількість може сягати 25 тисяч, що робить кубинців найбільшою іноземною групою, яка бере участь на боці Росії та змінює баланс сил у поточному конфлікті.

Адміністрація президента США Дональда Трампа доручила американським дипломатам домагатися збереження ембарго проти Куби, аргументуючи це участю понад п'яти тисяч кубинців у бойових діях на боці Росії проти України.

Водночас Куба виступила з офіційним спростуванням звинувачень США в причетності до війни в Україні, заявивши, що подібні твердження не мають під собою жодних доказів і спрямовані на дискредитацію країни.