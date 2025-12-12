Зеленський приїхав в Куп'янськ після успішної операції Сил оборони

Президент Володимир Зеленський приїхав Куп'янський напрямок, де точаться бої. Він привітав українських військових, які беруть участь у звільненні міста, та подякував кожному підрозділу за результати на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

Зокрема, український лідер записав відеозвернення біля стели, розташованої на в'їзді до міста Куп'янськ.

"Сьогодні - Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ - ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії.

"Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни - сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну! Пишаюся вами! Дякую всім нашим Сухопутним військам - сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці", - додав президент.

Бої за Куп'янськ

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року загарбники окупували Куп'янськ. Втім, уже восени того ж року українські захисники звільнили місто в рамках успішного Слобожанського контрнаступу.

Мапа: проєкт DeepState підтвердив, що Сили оборони заблокували росіян у Куп’янську та зачистили всю північно-західну околицю міста

Згодом активні бої на Куп'янському напрямку поновилися. Про перші намагання росіян прорватися стало відомо в листопаді 2024 року. Точилися інтенсивні бої.

Сьогодні командування 2-го корпусу НГУ "Хартія" заявило про успішну контратаку Сил оборони України під Куп’янськом. Протягом жовтня-листопада воїни розгромили кілька батальйонів та штурмових загонів ворога.

Звільнено села Кіндрашівка та Радьківка та їхні околиці, захисники прорвалися до річки Оскіл північніше Куп’янська, повністю перекривши наземні маршрути заходу окупантів у місто.

"Бої в центрі міста ще продовжуються, але згодом український Куп’янськ буде повністю звільнений", - сказав 2-го корпусу НГУ "Хартія" полковник Ігор "Корнет" Оболєнський.

Наразі російське угруповання ворога в Куп’янську нараховує більше 200 військовослужбовців, воно повністю оточене. Наземний доступ для російських окупантів на Куп’янськ повністю перекритий.

Також під вогневий контроль взяті всі виходи з газової труби, яку ворог використовував для заходу в місто. Забезпечення ворога здійснюється виключно повітряними дронами.