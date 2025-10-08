ua en ru
Ср, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія починає вербування кубинців на війну з Україною, - Forbes

Куба, РФ, Середа 08 жовтня 2025 00:29
UA EN RU
Росія починає вербування кубинців на війну з Україною, - Forbes Ілюстративне фото: Росія починає вербування кубинців на війну з Україною (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Росія збільшує залежність від іноземних військових - і в центрі уваги тепер кубинці. Їхнє масове залучення змінює характер конфлікту і ставить нові безпекові питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання Forbes.

Москва активно заповнює втрати за рахунок іноземних найманців. Українська розвідка повідомляє, що за Росію можуть воювати до 25 тисяч кубинців - це робить їх найбільшим іноземним контингентом на фронті.

"Режиму Путіна вигідно залучати кубинських найманців", - наголошують в українській розвідці, вказуючи, що смерть іноземця не викликає всередині Росії суспільного невдоволення і не вимагає виплат.

Фінансова мотивація та обман

Головним стимулом для кубинців залишаються гроші: обіцяні дві тисячі доларів на місяць у десятки разів перевищують середню зарплату на острові. Дехто добровільно підписує контракти, інші стверджують, що були обмануті - їм пропонували будівельну роботу в Росії, а в підсумку направляли на передову. Попри офіційні спростування Гавани, аналітики вважають, що без згоди влади масове вербування неможливе.

Що стоїть за вербуванням

Залучення кубинців допомагає Кремлю вести війну, знижуючи внутрішні втрати та зберігаючи політичну стабільність. При цьому іноземці отримують бойовий досвід і сучасні навички ведення війни, включно з використанням безпілотників.

Експерти попереджають: участь кубинських підрозділів не тільки посилює тиск на український фронт, а й створює ризики подальшого поширення військового досвіду в інших регіонах.

Нагадуємо, що війна в Україні чинить руйнівний вплив не тільки на населення та екосистеми, а й на атмосферу. Постійні вибухи, масштабні пожежі та вирубка лісів спричиняють значні викиди аерозолів і продуктів горіння, які підсилюють парниковий ефект і посилюють кліматичні наслідки конфлікту.

Зазначимо, що більшість громадян України оцінюють рівень гібридної загрози з боку Росії як високий. Основними небезпеками називають кібератаки, поширення фейкової інформації та спроби онлайн-вербування, які залишаються ключовими інструментами дестабілізації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація Куба
Новини
Зеленський і Навроцький можуть зустрітися найближчими тижнями, - посол Боднар
Зеленський і Навроцький можуть зустрітися найближчими тижнями, - посол Боднар
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи