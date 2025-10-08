Росія починає вербування кубинців на війну з Україною, - Forbes

Росія збільшує залежність від іноземних військових - і в центрі уваги тепер кубинці. Їхнє масове залучення змінює характер конфлікту і ставить нові безпекові питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання Forbes.

Москва активно заповнює втрати за рахунок іноземних найманців. Українська розвідка повідомляє, що за Росію можуть воювати до 25 тисяч кубинців - це робить їх найбільшим іноземним контингентом на фронті.

"Режиму Путіна вигідно залучати кубинських найманців", - наголошують в українській розвідці, вказуючи, що смерть іноземця не викликає всередині Росії суспільного невдоволення і не вимагає виплат.

Фінансова мотивація та обман

Головним стимулом для кубинців залишаються гроші: обіцяні дві тисячі доларів на місяць у десятки разів перевищують середню зарплату на острові. Дехто добровільно підписує контракти, інші стверджують, що були обмануті - їм пропонували будівельну роботу в Росії, а в підсумку направляли на передову. Попри офіційні спростування Гавани, аналітики вважають, що без згоди влади масове вербування неможливе.

Що стоїть за вербуванням

Залучення кубинців допомагає Кремлю вести війну, знижуючи внутрішні втрати та зберігаючи політичну стабільність. При цьому іноземці отримують бойовий досвід і сучасні навички ведення війни, включно з використанням безпілотників.

Експерти попереджають: участь кубинських підрозділів не тільки посилює тиск на український фронт, а й створює ризики подальшого поширення військового досвіду в інших регіонах.