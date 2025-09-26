UA

Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Україна заборонила в'їзд трьом угорським військовим високопосадовцям

Фото: Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: RBC.UA

Україна ввела заборону на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Андрія Сибіги у X.

За його словами, такий крок є відповіддю на заборону Угорщиною в'їзду на свою територію низки українських військових чиновників.

"Кожен акт неповаги з боку Угорщини буде зустрінутий адекватною відповіддю, особливо неповага до наших воїнів", — сказав він.

 

 

 

Угорщина заборонила українському військовому в'їзд до країни

28 серпня Угорщина заборонила в'їзд у країну командувачу Сил безпілотних систем Роберту Бровді за позивним "Мадяр" через «останній напад» на нафтопровід Дружба в РФ.

"Мадяр" відреагував на такі санкції. Він наголосив, що гроші, які Угорщина платить за російську нафту, спрямовують на виробництво ракет і дронів у РФ.

Пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на критику свого українського колеги Андрія Сибіги після заборони на в’їзд командувача Силами безпілотних систем ЗСУ.

До того ж президент України Володимир Зеленський наказав МЗС України вжити відповідних заходів проти Угорщини.

УкраїнаУгорщинаЗбройні сили України