Україна заборонила в'їзд трьом угорським військовим високопосадовцям

Угорщина заборонила українському військовому в'їзд до країни

28 серпня Угорщина заборонила в'їзд у країну командувачу Сил безпілотних систем Роберту Бровді за позивним "Мадяр" через «останній напад» на нафтопровід Дружба в РФ.

"Мадяр" відреагував на такі санкції. Він наголосив, що гроші, які Угорщина платить за російську нафту, спрямовують на виробництво ракет і дронів у РФ.

Пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на критику свого українського колеги Андрія Сибіги після заборони на в’їзд командувача Силами безпілотних систем ЗСУ.

До того ж президент України Володимир Зеленський наказав МЗС України вжити відповідних заходів проти Угорщини.