Зеленський обурився через санкції Угорщини проти "Мадяра": доручив МЗС вжити заходів

Україна, Четвер 28 серпня 2025 16:43
UA EN RU
Зеленський обурився через санкції Угорщини проти "Мадяра": доручив МЗС вжити заходів Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський обурено відреагував на обмеження, які Угорщина впровадила проти командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді - етнічного угорця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського у Telegram.

Український лідер зазначив, що зараз, коли у Києві йде ліквідація наслідків одного з наймасштабніших російських терактів проти столиці, угорські чиновники знову намагаються "виставити чорне білим" та перекласти на Україну провину за війну.

При цьому, підкреслив Зеленський, Угорщина не спромоглася висловити засудження Росії через те, що Кремль відкинув пропозиції реальної дипломатії. Будапешт навіть не висловив співчуття Україні через загибель 17 людей у Києві через атаку РФ. Натомість з канцелярії Орбана лунають нові звинувачення на адресу України.

"Угорські посадовці дійшли до того, що намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей", - підкреслив Зеленський.

Український лідер зазначив, що у випадку, якщо Угорщина дійсно насмілилася закрити в'їзд на свою територію та всю Шенгенську зону загалом одному з українських військових командирів, який до того ж є етнічним угорцем - це може викликати тільки обурення.

"Доручив МЗС України зʼясувати всі факти та реагувати відповідно", - додав президент.

Фото: наслідки атаки на Київ 28 серпня (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що Угорщина заборонила в'їзд одному з командирів ЗСУ через удари українських дронів по російському нафтопроводу "Дружба". Окрім цього, цьому офіцеру нібито заборонили в'їзд до Шенгенської зони.

Пізніше стало відомо, що командир ЗСУ, якому заборонили в'їзд - це командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді за позивним "Мадяр". Інформацію підтвердили у прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Сам Бровді висміяв Будапешт, відреагувавши на "обмеження" проти нього. Орбана він назвав "танцюристом на кістках", а проросійську угорську владу звинуватив в тому, що її руки у крові цивільних українців.

