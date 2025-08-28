Зеленський обурився через санкції Угорщини проти "Мадяра": доручив МЗС вжити заходів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського у Telegram .

Український лідер зазначив, що зараз, коли у Києві йде ліквідація наслідків одного з наймасштабніших російських терактів проти столиці, угорські чиновники знову намагаються "виставити чорне білим" та перекласти на Україну провину за війну.

При цьому, підкреслив Зеленський, Угорщина не спромоглася висловити засудження Росії через те, що Кремль відкинув пропозиції реальної дипломатії. Будапешт навіть не висловив співчуття Україні через загибель 17 людей у Києві через атаку РФ. Натомість з канцелярії Орбана лунають нові звинувачення на адресу України.

"Угорські посадовці дійшли до того, що намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей", - підкреслив Зеленський.

Український лідер зазначив, що у випадку, якщо Угорщина дійсно насмілилася закрити в'їзд на свою територію та всю Шенгенську зону загалом одному з українських військових командирів, який до того ж є етнічним угорцем - це може викликати тільки обурення.

"Доручив МЗС України зʼясувати всі факти та реагувати відповідно", - додав президент.