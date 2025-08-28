ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Мадяру" заборонили в'їзд до Угорщини за удари по "Дружбі": в Орбана підтвердили

Четвер 28 серпня 2025 15:23
UA EN RU
"Мадяру" заборонили в'їзд до Угорщини за удари по "Дружбі": в Орбана підтвердили Фото: командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Командир ЗСУ, якому Угорщина заборонила в'їзд через атаки на нафтопровід "Дружба" - це Роберт Бровді за позивним "Мадяр". Інформацію підтвердили у прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання 444.

За словами політичного директора угорського прем’єр-міністра Балажа Орбана, йдеться про Роберта Бровді, командувача Сил безпілотних систем.

Раніше ім’я Бровді не фігурувало в офіційних заявах міністра закордонних справ Петера Сійярто чи самого Орбана, де його називали лише "українським командиром військової частини, відповідальної за атаки на нафтопровід "Дружба".

Роберт Бровді, який має угорське коріння і родом із Закарпаття, цього літа очолив підрозділ безпілотних систем ЗСУ.

Він відомий своєю активністю в соцмережах, де неодноразово публікував гасло "Росіяни - геть додому!". Його підрозділ має назву "Птахи Мадяра".

Бровді також є Героєм України і кавалером ордена "Золота Зірка". Угорська влада офіційно пояснює заборону його поїздок саме ударами українських дронів по нафтопроводу "Дружба", який постачає російську нафту до країн ЄС, зокрема Угорщини.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив що українському військовому командиру, який керував ударом по нафтопроводу "Дружба", заборонили в’їзд до Угорщини та країн Шенгенської зони.

Проте імені військовослужбовця він не назвав.

Атаки по "Дружбі"

Нафтопровід "Дружба", що постачає російську нафту до ЄС, зокрема в Угорщину, неодноразово ставав ціллю українських дронів.

18 серпня після удару по станції "Нікольське" в Тамбовській області РФ постачання нафти до Угорщини зупинили майже на два дні. Потоки відновили лише 20 серпня ввечері, але вже наступного дня "Дружбу" знову вивели з ладу повторною атакою.

Які цілі переслідує Київ і як на удари по "Дружбі" реагує імпортер російської нафти - Угорщина, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Дружба Війна в Україні
Новини
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили