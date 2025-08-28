"Мадяр" різко відповів на санкції Угорщини: Ваші кінцівки - по лікоть в українській крові
Угорська влада продовжує купувати дешеву російську нафту, навіть незважаючи на те, що потім ці доходи Москва спрямовує на виробництво ракет і дронів для ударів по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді в Telegram.
"Засуньте в дупу, пане "танцюрист на кістках", ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини", - відповів "Мадяр" міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто, який оголосив проти нього санкції.
Він також додав, що нібито обмеження на поїздки до країн Шенгенської зони - це дивний гумор Будапешта.
Військовий підкреслив, що заяви угорської влади про загрозу суверенітету Угорщини через удари по нафтопроводу "Дружба" - це популізм.
"Мадяр" звернув увагу, що за допомогою купівлі російської нафти влада Угорщини хоче захистити тільки "власні брудні кишені". Вона причетна до примноження "кривавих грошей", які потім "летять" по мирних містах України у вигляді ракет і дронів.
"Ваші кінцівки - по лікоть в українській крові. І ми будемо це пам'ятати", - додав він.
Санкції Угорщини
Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня, очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто оголосив, що Будапешт заборонив українському генералу, який причетний до ударів по нафтопроводу "Дружба", в'їзд до Угорщини та країн Шенгенської зони.
Пізніше політичний директор угорського прем'єр-міністра Балаж Орбан заявив, що йдеться саме про Роберта "Мадяра" Бровді.
Детальніше про українські удари по нафтопроводу "Дружба" - в матеріалі РБК-Україна.