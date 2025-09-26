Украина запретила въезд трем венгерским военным высокопоставленным чиновникам

Венгрия запретила украинскому военному въезд в страну

28 августа Венгрия запретила въезд в страну командующему Сил беспилотных систем Роберту Бровди с позывным "Мадьяр" из-за "последнего нападения" на нефтепровод Дружба в РФ.

"Мадьяр" отреагировал на такие санкции. Он отметил, что деньги, которые Венгрия платит за российскую нефть, направляют на производство ракет и дронов в РФ.

Позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на критику своего украинского коллеги Андрея Сибиги после запрета на въезд командующего Силами беспилотных систем ВСУ.

К тому же президент Украины Владимир Зеленский приказал МИД Украины принять соответствующие меры против Венгрии.