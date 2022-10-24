Україна йде вперед, незважаючи на нові удари РФ: підсумки за 8 місяців війни

Росія веде повномасштабну війну проти України вже 8 місяців, однак зазнає все більше невдач на полі бою. Через провали на фронті окупанти перейшли до нових методів терору і намагаються залишити українців без світла та тепла. Проте ЗСУ продовжують просуватися вперед та звільняти наші землі.

Успіхи ЗСУ

Сили оборони України зберігають ініціативу на фронті та протягом останніх місяців здійснили кілька успішних контрнаступальних операцій.

Звільнення Харківщини

У вересні ЗСУ звільнили майже всю територію Харківської області. В ході стрімкого контрнаступу українські воїни вибили росіян за річку Оскол, та відновили контроль над 551 населеним пунктом. Окупанти втекли зі своєї бази в Ізюмі, залишили важливий залізничний вузол Куп'янськ.

Під час звільнення території Харківщини було знищено та захоплено велику кількість російської техніки вартістю приблизно 700 млн доларів.

Фото: Ізюм після деокупації (Віталій Носач, РБК-Україна)

Повернення Лиману

4 жовтня українській прапор замайорів над Лиманом. Після вдалої Харківської операції Сили оборони взяли окупантів у Лимані в оперативне оточення і за кілька днів звільнили місто. Повернення Лиману відкрило шлях до деокупації Донбасу та створило передумови подальшого просування на Луганську область.

Бої в Луганській області

5 жовтня ЗСУ розпочали деокупацію Луганщини та звільнили 7 населених пунктів. Наразі українські війська знаходяться вздовж північно-західних рубежів Луганської області на підступах до Кремінної та Сватового.

Контрнаступ на Херсон

На Херсонщині деокуповано вже 88 населених пунктів. Активні бойові дії в регіоні тривають з літа. Збройним Силам України вдалося взяти під постійний вогневий контроль логістичні шляхи противника, що ускладнило постачання озброєння на правобережну частину Херсонщини, де знаходиться і обласний центр.

Усвідомлюючи складність свого положення, представники так званої влади окупантів оголосили евакуацію населення з Херсону. Військовий командувач РФ Сергій Суровікін навіть попередив про можливість прийняття "непростих рішень", що може свідчити про підготовку відведення військ з правого берега Дніпра.

Критична інфраструктура під ударом

Не маючи успіхів на фронті, війська РФ ціленаправлено нищать важливі об'єкти інфраструктури по всій Україні з метою залишити населення без світла, опалення та води.

Енергосистема України зазнала масштабних ушкоджень від ракетних атак, які окупанти відновили з новою силою на початку жовтня.

Зокрема були влучання в Бурштинську, Ладижинську ТЕС, енергооб'єкти у Львові, Хмельницькому, Луцьку, Житомирі, Одесі. Пошкоджені ТЕЦ у Києві, Харкові та багатьох інших містах.

Фото: наслідки ракетної атаки 22 жовтня (t.me/V_Zelenskiy_official)

З 10 до 20 жовтня у 16 регіонах було пошкоджено більше 400 об'єктів, а 22 жовтня окупанти знов завдали удару, який в "Укренерго" назвали ще більш руйнівним.

Щоб знизити навантаження на енергосистему та для ліквідації наслідків ракетних атак, в Україні ввели тимчасові обмеження споживання з віяловими відключеннями світла за графіком.

Атаки іранських дронів

Більше місяця армія країни-агресора використовує для ударів по Україні іранські дрони-камікадзе, ймовірно, через нестачу власної зброї.

Росіяни запускають безпілотники з південного напрямку та з території Білорусі. Переважно ворог б'є по цивільних об'єктах, а не на фронті. Так, під час атаки "Шахедами" по Києву було зруйновано житловий будинок, внаслідок чого загинуло 4 людини.

Низька швидкість та висота польоту робить дрон складною ціллю для систем протиповітряної оборони, хоча проти них ефективною є стрілецька зброя. Так, "полювання" на БПЛА з автоматів вели в столиці 17 жовтня.

Фото: зруйнований будинок у Києві після атаки іранського дрона (Getty Images)

На тлі масованих атак "Шахедами" союзники оголосили про термінову допомогу Україні для боротьби з ними. В Міноборони вже наголосили, що ефективність нашої ППО щодо збиття дронів зростає. Повітряні сили нищать вже більше 60% дронів. В країні розгортається повна схема із боротьби з безпілотниками.

Євросоюз та Британия ввели санкції проти Ірану через постачання дронів у Росію. Водночас іранська влада спростовує військову підтримку країни-окупанта. Хоча за даними західних джерел, РФ та Іран уклали угоду про постачання кількох тисяч безпілотників та балістичних ракет.

Мобілізація в РФ

За даними Генштабу, з 24 лютого 2022 в Україні загинуло більше 65 тисяч російських військових. Офіційно керівництво країни-агресора не визнає масштабів своїх втрат, однак 21 вересня Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ нібито "для захисту батьківщини".

В міноборони РФ заявили, що планують мобілізувати 300 тисяч резервістів (хоча точна цифра засекречена) з військовим досвідом та з попередньою підготовкою перед відправленням на фронт.

Однак вже з перших днів мобілізації повістки до військкоматів видавали навіть тим, хто не служив у армії. Мобілізованих почати відправляли в Україну без амуніції та підготовки. Вже 27 вересня перші з них потрапили в полон у Харківській области.

Оголошення мобілізації спричинило хвилю паніки серед російських чоловіків. Із Росії виїхало близко 350 тисяч осіб. Найбільше втікачів від призову поїхало до Казахстану, Грузії, Монголії. На кордонах із Грузією виникли багатокілометрові затори.

У містах РФ пройшли мітинги проти мобілізації. Найбільш масовими вони були в Дагестані, але силовики придушили протести.

Фото: мітинг проти мобілізації в РФ (Getty Images)

За прогнозами розвідки, мобілізація не допоможе Росії досягти глобальних успіхів на фронті. Погано навчених чоловіків без спорядження використовуватимуть в якості "гарматного м'яса", що призведе до ще більшої кількості жертв.

"Воєнний стан" в окупації

Після спроби анексії 4-х українських регіонів голова РФ Путін запровадив на їх території "воєнний стан".

З 20 жовтня у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також у районах Запорізької та Херсонської областей, які контролюються російськими військами, введено заборону на виїзд громадян, обмеження свободи пересування, військову цензуру.

Мешканців окупованих територій можуть примусово відселяти до "безпечних районів" і вилучати їх майно на потреби оборони. Також створюється "територіальна оборона".

В Україні розцінили ці дії російського керівництва, як черговий злочин проти нашої держави, що має на меті придушити опір мешканців захоплених територій, які виступають проти окупації РФ. Незважаючи на рішення російського диктатора, ЗСУ продовжать звільняти українські землі та громадян.