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Воєнний стан на окупованих територіях України ввели задля придушення опору, - МЗС

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Україна, Середа 19 жовтня 2022 19:30
Воєнний стан на окупованих територіях України ввели задля придушення опору, - МЗС Фото: Воєнний стан на окупованих територіях України ввели задля придушення опору (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Оголошення воєнного стану з боку РФ має на меті придушити опір мешканців захоплених територій, які виступають проти російської окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України.

"Російська Федерація розпочала новий етап терору на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться у повідомленні.

Міністерство повідомляє, що оголошення воєнного стану з боку РФ має на меті придушити опір мешканців Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської області. Проте МЗС запевняє, що навіть масована російська пропаганда не здатна замаскувати провал зусиль Росії з анексії українських територій.

"Указ Путіна є нікчемним. Він не несе правових наслідків для України та її громадян, а також для міжнародної спільноти", - додали в МЗС.

Такий крок розцінюють, як черговий приклад злочинів російського керівництва проти української держави та українців. Проте МЗС запевняє, що Україна продовжуватиме звільняти окуповані території та рятувати своїх людей.

Міністерство закликало міжнародних партнерів цей крок Росії та попросило якнайшвидше надати Україні сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, аби захистити цивільне населення від варварських російських ракетних атак та атак дронів-камікадзе.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін під час засідання Ради безпеки РФ оголосив, що в окупованих регіонах України вводиться воєнний стан.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данілов назвав мету рішення Путіна про воєнний стан.

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