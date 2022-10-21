Українські військові збивають 60% російських ракет, а дронів - ще більше, - Резніков

Бійцям Збройних сил України вдається збивати понад половину всіх випущених Росією ракет. Статистика по знищеним дронам ще вища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в ефірі телемарафону.

"Хочу сказати, що наші системи ППО на сьогоднішній день вже збивають 60% повітряних цілей. Це стосується крилатих і балістичних ракет, а по дронах - набагато вище... Будемо рухатись, щоб відсоток зростав. Я думаю, що через кілька місяців ми значно посилимо нашу повітряну оборону", - заявив міністр.