Чи вплине мобілізація в Росії на ситуацію на фронті: пояснення розвідки
Мобілізація в Росії не зможе глобально повпливати на ситуацію на фронті. Поки російська армія не може забезпечити мобілізованих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
"Щоб не придумав Путін із мобілізацією - це ні глобально, ні стратегічно ні на що не вплине. Окрім кількості вбитих росіян та зруйнованих життів, на жаль, і в Україні, але і в Росії, а це привід росіянам задуматися. Тим не менше українська територія буде звільнена, кордони будуть відновлені, а злочинці будуть покарані", - зазначив Юсов.
За його словами, логістична структура та система мобілізації у Росії поки не відпрацьована. Мобілізованих чоловіків не можуть оперативно забезпечити необхідним. Проте ситуація може змінитися.
"Це не означає, що вони не зможуть це виправити, але наразі це точно не "друга армія світу". Так, в Росії ще велика кількість радянської техніки і законсервованої техніки, але питання, чи готова вона і в якому стані, хто на ній буде їхати. Тут виникає багато запитань і сумнівів щодо боєздатності "другої армії світу"", - підкреслив представник розвідки.
Нагадаємо, за даними розвідки, Росія мобілізувала понад 100 тисяч осіб, але ця кількість значно менша, ніж заявляв раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу.
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