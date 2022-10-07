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Українські військові звільнили сім населених пунктів в Луганській області, - Гайдай

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Україна, П'ятниця 07 жовтня 2022 20:07
Українські військові звільнили сім населених пунктів в Луганській області, - Гайдай Фото: Українські військові звільнили сім населених пунктів в Луганській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 7 жовтня, бійцям Збройних сил України вдалося звільнити від російських окупантів уже сім населених пунктів Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"На сьогоднішній день вже сім населених пунктів Луганської області під контролем Збройних сил України", - заявив Гайдай.

Очільник області додав, що і надалі намагаються не називати назви цих населених пунктів. Проте це не стосується Греківки, оскільки боєць ЗСУ зробив відповідне фото, на якому було видно населений пункт.

Українські військові звільнили сім населених пунктів в Луганській області, - ГайдайГайдай додав, що йде рух з напрямку Лиману у бік Сватового та звільняються населені пункти Луганської області.

Нагадаємо, що Гайдай підтвердив звільнення Греківки на Сватівському напрямку.

Нагадаємо, що раніше Збройні сили України розпочали деокупацію Луганської області.

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