Українські військові звільнили сім населених пунктів в Луганській області, - Гайдай
У п'ятницю, 7 жовтня, бійцям Збройних сил України вдалося звільнити від російських окупантів уже сім населених пунктів Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"На сьогоднішній день вже сім населених пунктів Луганської області під контролем Збройних сил України", - заявив Гайдай.
Очільник області додав, що і надалі намагаються не називати назви цих населених пунктів. Проте це не стосується Греківки, оскільки боєць ЗСУ зробив відповідне фото, на якому було видно населений пункт.
Гайдай додав, що йде рух з напрямку Лиману у бік Сватового та звільняються населені пункти Луганської області.
Нагадаємо, що Гайдай підтвердив звільнення Греківки на Сватівському напрямку.
Нагадаємо, що раніше Збройні сили України розпочали деокупацію Луганської області.
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