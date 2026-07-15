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Україна вже виробляє 10 млн дронів на рік, і буде 20, - Зеленський

13:47 15.07.2026 Ср
2 хв
Україна вироблятиме вдвічі більше дронів разом з партнерами
aimg Тетяна Степанова
Україна вже виробляє 10 млн дронів на рік, і буде 20, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Наразі Україна виробляє 10 млн дронів на рік і планує збільшити обсяги виробництва вдвічі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час урочистостей з нагоди Дня Української Державності в Києві.

Президент нагадав, що коли він озвучував план виробництва 1 млн дронів на рік, було багато скепсису щодо цієї заяви.

"Я пам’ятаю як вперше озвучив публічно план держави: 1 мільйон дронів на рік. Було багато скепсису всюди: і всередині, і ззовні. А зараз можемо констатувати: ми робимо 10 мільйонів дронів на рік. 10, і буде 20", - зазначив Зеленський..

Глава держави запевнив, що Україна зробить це разом з партнерами.

Україна вже виробляє 10 млн дронів на рік, і буде 20, - Зеленський

Фото: Зеленський заявив, що Україна вже виробляє 10 млн дронів на рік (інфографіка РБК-Україна)

Україна може виробляти 20 млн дронів ракет на рік

Нагадаємо, заступник міністра оборони України Мстислав Банік під час виступу на Весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО у червні заявив про значний потенціал української оборонної промисловості та закликав партнерів посилити фінансування і підтримку ключових військових програм.

Він зазначив, що українська оборонна промисловість здатна в перспективі виробляти до 20 мільйонів безпілотників щорічно, а також випускати тисячі ракет різного призначення - як для глибоких ударів, так і для систем протиповітряної оборони.

Додамо, що лише одна українська компанія "Генерал Черешня" виробляє понад 100 тисяч дронів на місяць.

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