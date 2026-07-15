Україна вже виробляє 10 млн дронів на рік, і буде 20, - Зеленський

Наразі Україна виробляє 10 млн дронів на рік і планує збільшити обсяги виробництва вдвічі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час урочистостей з нагоди Дня Української Державності в Києві.

Президент нагадав, що коли він озвучував план виробництва 1 млн дронів на рік, було багато скепсису щодо цієї заяви.

"Я пам’ятаю як вперше озвучив публічно план держави: 1 мільйон дронів на рік. Було багато скепсису всюди: і всередині, і ззовні. А зараз можемо констатувати: ми робимо 10 мільйонів дронів на рік. 10, і буде 20", - зазначив Зеленський..

Глава держави запевнив, що Україна зробить це разом з партнерами.

Фото: Зеленський заявив, що Україна вже виробляє 10 млн дронів на рік (інфографіка РБК-Україна)