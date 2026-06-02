Україна може виробляти 20 млн дронів і тисячі ракет на рік: що для цього потрібно

14:21 02.06.2026 Вт
2 хв
Ключовим обмеженням залишається рівень фінансування
aimg Анастасія Никончук
Україна може виробляти 20 млн дронів і тисячі ракет на рік: що для цього потрібно Фото: дрони (facebook com zelenskyy official.)
Заступник міністра оборони України Мстислав Банік під час виступу на Весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО заявив про значний потенціал української оборонної промисловості та закликав партнерів посилити фінансування і підтримку ключових військових програм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства оборони України.

Українська оборонна промисловість здатна в перспективі виробляти до 20 мільйонів безпілотників щорічно, а також випускати тисячі ракет різного призначення - як для глибоких ударів, так і для систем протиповітряної оборони.

Заклик до партнерів НАТО

Заступник міністра оборони України Мстислав Банік під час онлайн-виступу на Весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО, що цьогоріч відбувалася в Литві та зібрала майже 250 парламентаріїв із країн Альянсу та держав-партнерів.

Він наголосив на необхідності посилення міжнародної підтримки та інвестицій в українське оборонне виробництво, а також закликав союзників вийти на рівень допомоги в розмірі 60 млрд доларів у поточному році.

Пріоритетні напрямки підтримки

За словами представника Міноборони, Україні необхідні оперативні рішення, які дадуть змогу посилити обороноздатність уже найближчим часом. Серед ключових напрямів:

  • системи протиповітряної оборони та ракети для Patriot;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм;
  • фінансування поставок через механізм PURL;
  • прямі інвестиції у виробництво українських дронів і ракет.

Банік підкреслив, що за наявності стабільного фінансування українські підприємства здатні швидко масштабувати виробництво і забезпечити фронт необхідним озброєнням уже протягом року.

Технологічний досвід війни

Україна, за словами заступника міністра, вже змінила характер сучасної війни, зробивши її більш технологічною та економічно ефективною.

Зокрема, застосування ударних дронів середньої дальності дає змогу завдавати тисячі ударів щомісяця та порушувати логістику противника в глибині його території.

Також він наголосив на розвитку FPV-дронів і цифрових рішень, які забезпечують розвідку, аналіз даних і оперативне ухвалення рішень у реальному часі.

Партнерство з НАТО

Окремо Банік наголосив, що Україна готова ділитися із союзниками бойовим досвідом, технологіями і даними, отриманими під час війни.

За його словами, це дасть змогу зміцнити обороноздатність країн НАТО і розвивати спільні технологічні рішення.

Він зазначив, що Україна розглядає співпрацю з Альянсом як довгострокову і взаємовигідну, засновану на обміні досвідом та інтеграції оборонних можливостей.

Нагадуємо, що Росія в ніч на 2 червня здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по території України, застосувавши одночасно сотні засобів повітряного нападу. Основним напрямком атаки став Київ. Загалом було зафіксовано 729 цілей, з яких 73 - ракети, а 656 - безпілотники різних типів.

