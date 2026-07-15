Украина уже производит 10 млн дронов в год, и будет 20, - Зеленский
В настоящее время Украина производит 10 млн дронов в год и планирует увеличить объем производства вдвое.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время торжеств по случаю Дня Украинской Государственности в Киеве.
Президент напомнил, что когда он озвучивал план производства 1 млн дронов в год, было много скепсиса относительно этого заявления.
"Я помню как впервые озвучил публично план государства: 1 миллион дронов в год. Было много скепсиса повсюду: и внутри, и снаружи. А сейчас можем констатировать: мы делаем 10 миллионов дронов в год. 10, и будет 20", - отметил Зеленский.
Глава государства заверил, что Украина сделает это вместе с партнерами.
Фото: Зеленский заявил, что Украина уже производит 10 млн дронов в год (инфографика РБК-Украина)
Украина может производить 20 млн дронов ракет в год
Напомним, заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник, выступая на Весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, в июне заявил о значительном потенциале украинской оборонной промышленности и призвал партнеров усилить финансирование и поддержку ключевых военных программ.
Он отметил, что украинская оборонная промышленность способна в перспективе производить до 20 миллионов беспилотников ежегодно, а также выпускать тысячи ракет разного назначения - как для глубоких ударов, так и систем противовоздушной обороны.
Добавим, что только одна украинская компания "Генерал Черешня" производит более 100 тысяч дронов в месяц.