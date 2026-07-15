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Украина уже производит 10 млн дронов в год, и будет 20, - Зеленский

13:47 15.07.2026 Ср
2 мин
Украина будет производить вдвое больше дронов вместе с партнерами
aimg Татьяна Степанова
Украина уже производит 10 млн дронов в год, и будет 20, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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В настоящее время Украина производит 10 млн дронов в год и планирует увеличить объем производства вдвое.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время торжеств по случаю Дня Украинской Государственности в Киеве.

Президент напомнил, что когда он озвучивал план производства 1 млн дронов в год, было много скепсиса относительно этого заявления.

"Я помню как впервые озвучил публично план государства: 1 миллион дронов в год. Было много скепсиса повсюду: и внутри, и снаружи. А сейчас можем констатировать: мы делаем 10 миллионов дронов в год. 10, и будет 20", - отметил Зеленский.

Глава государства заверил, что Украина сделает это вместе с партнерами.

Украина уже производит 10 млн дронов в год, и будет 20, - Зеленский

Фото: Зеленский заявил, что Украина уже производит 10 млн дронов в год (инфографика РБК-Украина)

Украина может производить 20 млн дронов ракет в год

Напомним, заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник, выступая на Весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, в июне заявил о значительном потенциале украинской оборонной промышленности и призвал партнеров усилить финансирование и поддержку ключевых военных программ.

Он отметил, что украинская оборонная промышленность способна в перспективе производить до 20 миллионов беспилотников ежегодно, а также выпускать тысячи ракет разного назначения - как для глубоких ударов, так и систем противовоздушной обороны.

Добавим, что только одна украинская компания "Генерал Черешня" производит более 100 тысяч дронов в месяц.

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