Понад 100 000 на місяць: як "Генерал Черешня" виробляє вдвічі більше дронів

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів співзасновник компанії-виробника безпілотників "Генерал Черешня" Ярослав Гришин.

"Наші виробничі спроможності - понад 100 тисяч одиниць на місяць, і ми в турбореактивному режимі виробляємо максимально цю кількість",- зазначив Гришин.

Рік тому в інтерв'ю Forbes він повідомляв про обсяг 50 тисяч FPV-дронів на місяць. Однак виробництво вдалося збільшити вдвічі завдяки надзусиллям команди.

"Є велика потреба. В нас команда дуже патріотична і дуже небайдужа. Потреба на фронті дуже велика, і наші дрони потрібні, тому працюємо без вихідних, фактично 24/7, і виробляємо велику кількість дронів", - додав співзасновник компанії.