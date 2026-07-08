Понад 100 000 на місяць: як "Генерал Черешня" виробляє вдвічі більше дронів
Українська компанія "Генерал Черешня" виробляє понад 100 тисяч дронів на місяць.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів співзасновник компанії-виробника безпілотників "Генерал Черешня" Ярослав Гришин.
"Наші виробничі спроможності - понад 100 тисяч одиниць на місяць, і ми в турбореактивному режимі виробляємо максимально цю кількість",- зазначив Гришин.
Рік тому в інтерв'ю Forbes він повідомляв про обсяг 50 тисяч FPV-дронів на місяць. Однак виробництво вдалося збільшити вдвічі завдяки надзусиллям команди.
"Є велика потреба. В нас команда дуже патріотична і дуже небайдужа. Потреба на фронті дуже велика, і наші дрони потрібні, тому працюємо без вихідних, фактично 24/7, і виробляємо велику кількість дронів", - додав співзасновник компанії.
Успіхи компанії "Генерал Черешня"
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українська defence-tech компанія "Генерал Черешня" увійшла до переліку 19 учасників, які пройшли до Gauntlet II - фінального випробувального етапу другого конкурсу американської програми Drone Dominance Program (DDP).
До того ж, за результатами березня, квітня та травня продукція компанії утримувала перше місце в рейтингу за ефективністю застосування, сформованому на основі бойових результатів, зафіксованих у системі "Дельта".
Загалом за весну оператори підрозділів Сил безпеки та оборони України, які використовують безпілотні комплекси "Генерал Черешня", уразили майже 40 тисяч ворожих цілей.