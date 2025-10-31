Україна вже 9 разів застосовувала ракети "Фламінго" в реальних операціях, - Зеленський

Видання зазначає, що, за словами Зеленського, Україна застосовувала ракети "Фламінго" в реальних операціях вже 9 разів, і вона довела свою ефективність.

Наголошується, що "Фламінго" вважається найкращою українською ракетою, хоча її виробник Fire Point "викликає стільки ж похвал, скільки й питань".

Зокрема, боєголовка ракети вдвічі потужніша за американську ракету Tomahawk, у якої це приблизно 450 кілограмів вибухівки.

Ракета "Фламінго" створена без західного фінансування чи офіційних ліцензій - лише завдяки ініціативі українських розробників.

Зазначається, що це демонструє здатність України імпровізувати та виробляти складну зброю навіть у стані війни.

Як підкреслює Le Figaro, ця ракета може стати "game changer" - зміною правил гри у війні.

Вона дозволяє Україні атакувати військові об’єкти, склади та авіабази далеко за лінією фронту без участі західних ракет типу Storm Shadow чи ATACMS.

Один із військових експертів зазначив, що "Фламінго" це "перша по-справжньому стратегічна зброя українського виробництва".

Також зазначається, що зараз в Україні обговорюють питання виготовлення балістичних ракет.

Сам Зеленський у своєму Telegram написав, що разом із главами Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки визначив пріоритетні цілі для "далекобійних санкцій" щодо Росії на найближчий час.