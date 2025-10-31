Україна вже 9 разів застосовувала ракети "Фламінго" в реальних операціях, - Зеленський

Ракети "Фламінго" застосовувалися в реальних операціях вже 9 разів. Це наразі найкраща українська крилата ракета.
Як передає РБК-Україна, про це повідомляє Le Figaro з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.
Видання зазначає, що, за словами Зеленського, Україна застосовувала ракети "Фламінго" в реальних операціях вже 9 разів, і вона довела свою ефективність.
Наголошується, що "Фламінго" вважається найкращою українською ракетою, хоча її виробник Fire Point "викликає стільки ж похвал, скільки й питань".
Зокрема, боєголовка ракети вдвічі потужніша за американську ракету Tomahawk, у якої це приблизно 450 кілограмів вибухівки.
Ракета "Фламінго" створена без західного фінансування чи офіційних ліцензій - лише завдяки ініціативі українських розробників.
Зазначається, що це демонструє здатність України імпровізувати та виробляти складну зброю навіть у стані війни.
Як підкреслює Le Figaro, ця ракета може стати "game changer" - зміною правил гри у війні.
Вона дозволяє Україні атакувати військові об’єкти, склади та авіабази далеко за лінією фронту без участі західних ракет типу Storm Shadow чи ATACMS.
Один із військових експертів зазначив, що "Фламінго" це "перша по-справжньому стратегічна зброя українського виробництва".
Також зазначається, що зараз в Україні обговорюють питання виготовлення балістичних ракет.
Сам Зеленський у своєму Telegram написав, що разом із главами Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки визначив пріоритетні цілі для "далекобійних санкцій" щодо Росії на найближчий час.
Нагадаємо, наприкінці серпня ЗМІ написали, що Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго".
Незабаром міністр оборони України Денис Шмигаль підтвердив виробництво цих ракет і додав, що українська крилата ракета "Фламінго" - це дуже потужна і далекобійна зброя".
Уже в жовтні The Economist написало, що Україна почала використовувати "Фламінго" для ударів по РФ.
Зокрема, 9 жовтня видання Welt написало, що Україна застосувала три ракети "Фламінго" власного виробництва, щоб вдарити по базі розвідки ФСБ в окупованому Криму.
Днями президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові вже мають досвід бойового застосування нових ракет "Фламінго", найближчим часом будуть і нові удари по ворожих цілях.
Президент також розповів, що з випуском українських ракет "Фламінго" була проблема. Однак держзамовлення все ж буде виконано.