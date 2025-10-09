Базу ФСБ в Криму атакували три ракети "Фламінго": що відомо про удар та наслідки

Україна застосувала три ракети "Фламінго" власного виробництва для удару по базі розвідки ФСБ в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Welt.

Атаки "Фламінго" на Крим

Як виявилось, дві ракети досягли цілі, що стверджує експерт з ракетних технологій Фабіан Гофман з Університету Осло.

Відомо, що одна з "Фламінго" впала за 100 метрів від цілі.

"На перший погляд, це здається не дуже гарним результатом. Але враховуючи, що внаслідок ударів залишилися кратери діаметром до п'ятнадцяти метрів, стає зрозуміло: недостатня точність компенсується величезною потужністю", - пише видання.

"Фламінго" може підштовхнути РФ до компромісів?

Журналісти вважають, що ракети "Фламінго" та інша далекобійна зброя України можуть підштовхнути Кремль до компромісів.

Видання пише: якщо Росія не виконає вимоги, ЗСУ зможуть атакувати не лише об'єкти енергетики, а й заводи з виробництва зброї та боєприпасів.

Що відомо про ракету "Фламінго"

Українська крилата ракета FP-5 "Фламінго" була представлена близько двох місяців тому.

Вона має понад тонну вибухівки, а дальність польоту до 3 000 км робить можливим ураження важливих дальніх об’єктів противника.

За даними британського The Economist, вартість одного запуску ракети "Фламінго" обходиться Україні в 500 000 євро.

Для порівняння, американська крилата ракета Tomahawk точніша, але коштує в чотири рази більше - 2 млн євро за одиницю.

Виробник Fire Point спочатку повідомляв про виготовлення 30 одиниць на місяць, зараз цей показник уже підвищився до 50 одиниць на місяць. Також прогнозується збільшення виробництва ракет в чотири рази.