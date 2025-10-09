ua en ru
Чт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Базу ФСБ в Криму атакували три ракети "Фламінго": що відомо про удар та наслідки

Четвер 09 жовтня 2025 12:50
UA EN RU
Базу ФСБ в Криму атакували три ракети "Фламінго": що відомо про удар та наслідки Фото: Після ударів "Фламінго" по Криму лишились 15-метрові вирви (Fire Point)
Автор: Маловічко Юлія

Україна застосувала три ракети "Фламінго" власного виробництва для удару по базі розвідки ФСБ в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Welt.

Атаки "Фламінго" на Крим

Як виявилось, дві ракети досягли цілі, що стверджує експерт з ракетних технологій Фабіан Гофман з Університету Осло.

Відомо, що одна з "Фламінго" впала за 100 метрів від цілі.

"На перший погляд, це здається не дуже гарним результатом. Але враховуючи, що внаслідок ударів залишилися кратери діаметром до п'ятнадцяти метрів, стає зрозуміло: недостатня точність компенсується величезною потужністю", - пише видання.

"Фламінго" може підштовхнути РФ до компромісів?

Журналісти вважають, що ракети "Фламінго" та інша далекобійна зброя України можуть підштовхнути Кремль до компромісів.

Видання пише: якщо Росія не виконає вимоги, ЗСУ зможуть атакувати не лише об'єкти енергетики, а й заводи з виробництва зброї та боєприпасів.

Що відомо про ракету "Фламінго"

Українська крилата ракета FP-5 "Фламінго" була представлена близько двох місяців тому.

Вона має понад тонну вибухівки, а дальність польоту до 3 000 км робить можливим ураження важливих дальніх об’єктів противника.

За даними британського The Economist, вартість одного запуску ракети "Фламінго" обходиться Україні в 500 000 євро.

Для порівняння, американська крилата ракета Tomahawk точніша, але коштує в чотири рази більше - 2 млн євро за одиницю.

Виробник Fire Point спочатку повідомляв про виготовлення 30 одиниць на місяць, зараз цей показник уже підвищився до 50 одиниць на місяць. Також прогнозується збільшення виробництва ракет в чотири рази.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго".

Ще РБК-Україна писало, що Україна почала використовувати "Фламінго" для ударів по важливих об'єктах в Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФСБ Крим Ракети
Новини
На газ є плани "А" і "Б". Зеленський оцінив загрозу зимових блекаутів в Україні
На газ є плани "А" і "Б". Зеленський оцінив загрозу зимових блекаутів в Україні
Аналітика
Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни