З ракетами "Фламінго" була проблема: Зеленський сказав, чи буде виконано держзамовлення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що з випуском українських ракет "Фламінго" була проблема. Однак держзамовлення все ж буде виконано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента в телефонній розмові з ведучою "ТСН Тиждень" Аллою Мазур.
"Була технологічна проблема на виробництві "Фламінго". Є затримка з фінансуванням від партнерів, яку вирішують", - сказав президент.
Водночас він зазначив, що держзамовлення буде повністю виконане до кінця року. Зеленський запевнив, що наша держава знайшла власні ресурси, щоб проплатити. Тож Україна матиме певну кількість ракет, яку не розголошують.
"Мало того, усі задоволені, які ті ракети, що вже полетіли, спрацювали", - переказала слова президента Алла Мазур.
Ракети "Фламінго"
Нагадаємо, наприкінці серпня ЗМІ написали, що Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго".
Незабаром міністр оборони України Денис Шмигаль підтвердив виробництво цих ракет і додав, що українська крилата ракета "Фламінго" - це дуже потужна і далекобійна зброя".
Уже в жовтні The Economist написало, що Україна почала використовувати "Фламінго" для ударів по РФ.
Зокрема, 9 жовтня видання Welt написало, що Україна застосувала три ракети "Фламінго" власного виробництва, щоб вдарити по базі розвідки ФСБ в окупованому Криму.