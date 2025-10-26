З ракетами "Фламінго" була проблема: Зеленський сказав, чи буде виконано держзамовлення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з випуском українських ракет "Фламінго" була проблема. Однак держзамовлення все ж буде виконано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента в телефонній розмові з ведучою "ТСН Тиждень" Аллою Мазур.

"Була технологічна проблема на виробництві "Фламінго". Є затримка з фінансуванням від партнерів, яку вирішують", - сказав президент.

Водночас він зазначив, що держзамовлення буде повністю виконане до кінця року. Зеленський запевнив, що наша держава знайшла власні ресурси, щоб проплатити. Тож Україна матиме певну кількість ракет, яку не розголошують.

"Мало того, усі задоволені, які ті ракети, що вже полетіли, спрацювали", - переказала слова президента Алла Мазур.