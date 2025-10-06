Україна почала використовувати "Фламінго" для ударів по РФ, - The Economist

Близько 60% глибоких ударів по російській території здійснюються українськими безпілотними. Вони можуть досягати цілей на відстані 1500 км у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

Як пише видання, основні глибокі удари по території Росії завдають безпілотники Fire Point FP-1. При цьому, з меншим корисним навантаженням вони можуть досягати цілей на відстані 1500 км. Також вони мають складне програмне забезпечення, яке виявилося стійким до інтенсивних перешкод електронної війни.

Як заявила експерт з українських систем озброєння Олена Крижанівська, вартість FP-1 становить близько 55 000 доларів і зараз випускається понад 100 штук на день.

Окрім цього Україна використовує більш важкий і дорожчий безпілотник "Лютий". Він має дальність польоту 2000 км і перевірену в боях систему машинного зору для наведення на ціль.

Ракети "Фламінго"

За даними The Economist, відомо і про початок використання крилатих ракет FP-5 "Фламінго". Зазначається, що вони набагато швидші за дрони, літають на висоті всього 50 метрів над землею та мають дальність польоту понад 3000 км. Удару вони завдають завдяки боєголовці вагою 1150 кг.

У виданні вважають, що у випадку, якщо FP-5 виявиться здатним пробивати російську протиповітряну оборону, це виведе кампанію DeepStrike України на новий рівень руйнівної сили.

Наразі відомо, що для виготовлення FP-5 використовуються перероблені турбореактивні двигуни радянських часів, а його фюзеляж з вуглецевого волокна виготовляється всього за шість годин. Наразі виготовляється дві-три ракети FP-5 на день, але очікується, що ця кількість зросте до семи до кінця місяця.

Кожна крилата ракета коштує близько 500 000 доларів. Для порівняння, американська ракета Tomahawk коштує вчетверо дорожче, має меншу дальність і несе набагато легший боєзаряд, хоча, ймовірно, є більш точною і важчою для збиття.