Україна почала використовувати "Фламінго" для ударів по РФ, - The Economist
Близько 60% глибоких ударів по російській території здійснюються українськими безпілотними. Вони можуть досягати цілей на відстані 1500 км у Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.
Як пише видання, основні глибокі удари по території Росії завдають безпілотники Fire Point FP-1. При цьому, з меншим корисним навантаженням вони можуть досягати цілей на відстані 1500 км. Також вони мають складне програмне забезпечення, яке виявилося стійким до інтенсивних перешкод електронної війни.
Як заявила експерт з українських систем озброєння Олена Крижанівська, вартість FP-1 становить близько 55 000 доларів і зараз випускається понад 100 штук на день.
Окрім цього Україна використовує більш важкий і дорожчий безпілотник "Лютий". Він має дальність польоту 2000 км і перевірену в боях систему машинного зору для наведення на ціль.
Ракети "Фламінго"
За даними The Economist, відомо і про початок використання крилатих ракет FP-5 "Фламінго". Зазначається, що вони набагато швидші за дрони, літають на висоті всього 50 метрів над землею та мають дальність польоту понад 3000 км. Удару вони завдають завдяки боєголовці вагою 1150 кг.
У виданні вважають, що у випадку, якщо FP-5 виявиться здатним пробивати російську протиповітряну оборону, це виведе кампанію DeepStrike України на новий рівень руйнівної сили.
Наразі відомо, що для виготовлення FP-5 використовуються перероблені турбореактивні двигуни радянських часів, а його фюзеляж з вуглецевого волокна виготовляється всього за шість годин. Наразі виготовляється дві-три ракети FP-5 на день, але очікується, що ця кількість зросте до семи до кінця місяця.
Кожна крилата ракета коштує близько 500 000 доларів. Для порівняння, американська ракета Tomahawk коштує вчетверо дорожче, має меншу дальність і несе набагато легший боєзаряд, хоча, ймовірно, є більш точною і важчою для збиття.
Україна серійно виробляє ракети "Фламінго"
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго".
Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що це дуже потужна зброя. Також ми писали, що ракета дуже вдало пройшла державні випробування.
Детальніше про те, що наразі відомо про українську розробку та, що про неї говорить український президент Володимир Зеленський, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.