Україна ввела санкції проти російського ВПК: у списку є громадяни Ірану

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна ввела санкції прот громадян Росії та Ірану, а також 44 російських компаній, які обслуговують військово-промисловий комплекс країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Україна ввела санкції проти Лукашенка

До пакету увійшли 46 громадян Росії, двоє громадян Ірану та 44 російські компанії. Серед них ті, що постачають, розробляють, виробляють і ремонтують техніку, засоби радіоелектронної боротьби та запчастини для потреб російського ВПК.

Їхню продукцію використовують під час виробництва балістичних і крилатих ракет, ударних і розвідувальних дронів, стрілецької зброї та боєприпасів. 

Двоє громадян Ірану причетні до постачання авіаційних запчастин і компонентів в обхід санкцій.

Це відбувалося в інтересах Іранської авіабудівної промислової корпорації, яка є партнером Росії в розробці та виробництві дронів "Шахед" і вже перебуває під санкціями України, США, Швейцарії та Нової Зеландії.

Санкції України проти Росії

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній "тіньового флоту" РФ, які перевозять підсанкційну нафту.

17 січня Зеленський ввів у дію рішення щодо нових санкцій проти РФ. Під обмеження потрапили переважно російські кіберспортсмени та "паралімпійці".

Також президент підписав санкційне рішення, спрямоване проти осіб, які виправдовують російську агресію та використовуються Кремлем у пропагандистських цілях.

До цього, наприкінці грудня 2025 року, Зеленський повідомив про підготовку кількох нових пакетів санкцій проти громадян РФ та їхніх партнерів за підтримку війни проти України.

