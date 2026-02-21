Украина ввела санкции против российского ВПК: в списке есть граждане Ирана

В пакет вошли 46 граждан России, двое граждан Ирана и 44 российские компании. Среди них те, которые поставляют, разрабатывают, производят и ремонтируют технику, средства радиоэлектронной борьбы и запчасти для нужд российского ВПК.

Их продукция используется при производстве баллистических и крылатых ракет, ударных и разведывательных дронов, стрелкового оружия и боеприпасов.

Двое граждан Ирана причастны к поставкам авиационных запчастей и компонентов в обход санкций.

Это происходило в интересах Иранской авиастроительной промышленной корпорации, которая является партнером России в разработке и производстве дронов "Шахед" и уже находится под санкциями Украины, США, Швейцарии и Новой Зеландии.