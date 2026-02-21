ua en ru
Украина ввела санкции против российского ВПК: в списке есть граждане Ирана

Суббота 21 февраля 2026 13:19
Украина ввела санкции против российского ВПК: в списке есть граждане Ирана Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина ввела санкции против граждан России и Ирана, а также 44 российских компаний, которые обслуживают военно-промышленный комплекс страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Украина ввела санкции против Лукашенко

В пакет вошли 46 граждан России, двое граждан Ирана и 44 российские компании. Среди них те, которые поставляют, разрабатывают, производят и ремонтируют технику, средства радиоэлектронной борьбы и запчасти для нужд российского ВПК.

Их продукция используется при производстве баллистических и крылатых ракет, ударных и разведывательных дронов, стрелкового оружия и боеприпасов.

Двое граждан Ирана причастны к поставкам авиационных запчастей и компонентов в обход санкций.

Это происходило в интересах Иранской авиастроительной промышленной корпорации, которая является партнером России в разработке и производстве дронов "Шахед" и уже находится под санкциями Украины, США, Швейцарии и Новой Зеландии.

Санкции Украины против России

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против компаний "теневого флота" РФ, которые перевозят подсанкционную нефть.

17 января Зеленский ввел в действие решение о новых санкциях против РФ. Под ограничения попали в основном российские киберспортсмены и "паралимпийцы".

Также президент подписал санкционное решение, направленное против лиц, которые оправдывают российскую агрессию и используются Кремлем в пропагандистских целях.

До этого, в конце декабря 2025 года, Зеленский сообщил о подготовке нескольких новых пакетов санкций против граждан РФ и их партнеров за поддержку войны против Украины.

