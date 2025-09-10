Україна синхронізувала з Британією санкції проти Росії
Україна синхронізувала антиросійські санкції з Великобританією, зокрема проти осіб, задіяних у забезпеченні роботи тіньового флоту танкерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.
Президент України Володимир Зеленський підписав відповідні укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій.
У межах синхронізації санкцій із Британією Україна застосувала обмежувальні заходи до 47 фізичних та 81 юридичної особи, які постачають Росії електроніку, видобувають вугілля на тимчасово окупованих територіях і виконують ремонтні роботи на шахтах, а також залучені до функціонування тіньового флоту РФ.
Зокрема, серед них є компанії, що вже перебувають під санкціями США: один із найбільших у Росії постачальників вугілля "Стройсервіс" і російська вугледобувна й переробна компанія "Російська енергія".
В ОП зазначили, що Україна послідовно синхронізує санкції партнерів і продовжує працювати над тим, щоб українські санкційні обмеження були синхронізовані в юрисдикціях союзників.
Коментар уповноваженого по санкціях
За словами уповноваженого по санкціях Владислава Власюка, синхронізовано на 100% санкції Британії цього року. Це 47 фізичних та 81 юридична особа.
Серед них:
- ті, хто допомагає Росії обходити санкції, зокрема громадянин Великої Британії Джон Майкл Ормерод, який займався придбанням суден для тіньового флоту РФ;
- російські компанії, зареєстровані на тимчасово окупованій території України, що ведуть там видобуток (зокрема "Стройсервіс", один з найбільших у Росії постачальників вугілля);
- особи, пов’язані з використанням хімічної зброї;
- Ейюб Етібар та Мандатлі Анар, афілійовані з енергетичними компаніями CORAL ENERGY (тепер 2RIVERS GROUP), NORD AXIS та BX ENERGY, які активно допомагають РФ у транспортуванні нафти після 24 лютого 2022 року.
Власюк зазначив, що ці санкції спрямовані на посилення тиску на російську військову економіку. Синхронізація санкцій це ключ до запобігання обходу санкцій.
Санкції проти Росії
Нагадаємо, нещодавно Україна повністю синхронізувала санкції, які в цьому році запровадила Канада проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на війну Росії. Серед них є родичі глави Кремля.
Також президент України Володимир Зеленський підписав два укази, які запроваджують санкції проти іноземних спонсорів війни Росії в Україні.
Раніше Зеленський підписав укази, що запроваджують нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією "Росатом" та енергетичними компаніями РФ.