Украина ввела санкции против лиц, поддерживающих российский ВПК: кто в списке

Украина ввела новые персональные санкции против лиц и компаний, которые поддерживают военно-промышленный комплекс, теневой флот и энергетический сектор России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского.

Данное решение предусматривает экономические и другие ограничительные меры, контроль за выполнением которых возложен на СНБО и соответствующие государственные органы, а также предусматривает координацию с международными партнерами для усиления эффективности санкций.

Ограничения введены против 37 физических лиц и 35 компаний (одна из Беларуси). Среди них:

Сегодня Зеленский ввел еще ряд санкций против России в сфере ВПК.

Стоит отметить, что сегодня, 10 сентября, Украина синхронизировала антироссийские санкции с Британией, в частности против лиц, задействованных в обеспечении работы теневого флота танкеров.

По словам уполномоченного по санкциям Владислава Власюка, синхронизированы на 100% санкции Британии в этом году. Он отметил, что это:

47 физических лиц,

81 юридическое лицо.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит заметить, что недавно Украина полностью синхронизировала санкции, которые в этом году ввела Канада. Они были введены против 139 физических и юридических лиц, работающих на войну России. Примечательно, что среди них есть и родственники главы Кремля Владимира Путина.

Также президент Зеленский подписал два указа, которые вводят санкции против иностранных спонсоров войны России в Украине.

А незадолго до этого Зеленский подписал указы, вводящие новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями РФ.