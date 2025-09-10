Украина ввела санкции против лиц, поддерживающих российский ВПК: кто в списке
Украина ввела новые персональные санкции против лиц и компаний, которые поддерживают военно-промышленный комплекс, теневой флот и энергетический сектор России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского.
Сегодня Зеленский ввел еще ряд санкций против России в сфере ВПК.
Ограничения введены против 37 физических лиц и 35 компаний (одна из Беларуси). Среди них:
- ИТ-компании и их руководители, поставляющие решения для вражеского ВПК,
- юридические лица и бенефициары, вовлеченные в производство РЭБ и другого оборудования,
- предприятия и владельцы, организовавшие импорт в обход санкций.
Данное решение предусматривает экономические и другие ограничительные меры, контроль за выполнением которых возложен на СНБО и соответствующие государственные органы, а также предусматривает координацию с международными партнерами для усиления эффективности санкций.
Стоит отметить, что сегодня, 10 сентября, Украина синхронизировала антироссийские санкции с Британией, в частности против лиц, задействованных в обеспечении работы теневого флота танкеров.
По словам уполномоченного по санкциям Владислава Власюка, синхронизированы на 100% санкции Британии в этом году. Он отметил, что это:
- 47 физических лиц,
- 81 юридическое лицо.
Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
Стоит заметить, что недавно Украина полностью синхронизировала санкции, которые в этом году ввела Канада. Они были введены против 139 физических и юридических лиц, работающих на войну России. Примечательно, что среди них есть и родственники главы Кремля Владимира Путина.
Также президент Зеленский подписал два указа, которые вводят санкции против иностранных спонсоров войны России в Украине.
А незадолго до этого Зеленский подписал указы, вводящие новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями РФ.