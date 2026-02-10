Україна вступить в ЄС до 2027 року? Politico розкрило план із 5 кроків

Як пише видання, згідно з попередніми напрацюваннями, Україна могла б поступово отримувати права та обов’язки членства ще під час виконання критеріїв вступу.

У Брюсселі цю концепцію неофіційно називають "зворотним розширенням", оскільки вона передбачає включення країни до інституцій ЄС на початку процесу реформ, а не після його завершення.

У ЄС наголошують, що план не передбачає спрощення вимог до реформ, однак має стати політичним сигналом підтримки Україні та іншим країнам-кандидатам, чиє просування гальмується війною або політичними суперечками всередині блоку.

Водночас, головною перешкодою для просування ініціативи залишається позиція прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступає проти вступу України до ЄС. Європейські столиці розглядають різні варіанти подолання блокування - від очікування результатів виборів в Угорщині до можливого використання політичних механізмів тиску в межах ЄС.

Крок 1: Підготовка України до переговорів

ЄС вже надає Україні неформальні рекомендації щодо переговорних "кластерів" - юридичних етапів на шляху до членства, щоб Київ міг швидше просуватися в процесі інтеграції.

Блок уже надав Україні детальну інформацію щодо трьох із шести кластерів переговорів. На неформальній зустрічі міністрів європейських справ на Кіпрі в березні ЄС хоче надати українській делегації детальну інформацію про інші кластери, щоб можна було розпочати роботу і над ними

Водночас у Брюсселі наголошують, що жодних послаблень у вимогах до реформ не передбачається. Навпаки, попри складні обставини та війну Україна прискорює свої реформаторські зусилля.

Однак, за словами одного з чиновників ЄС, "не буде жодних скорочень" у реформах.

Крок 2: Запровадження "полегшеного" членства

У ЄС розглядають модель так званого "зворотного розширення", яка передбачає приєднання країни до інституцій блоку на ранньому етапі з поступовим отриманням прав і обов’язків членства.

"Це буде свого роду переоцінка процесу - ви приєднуєтеся, а потім поступово отримуєте права та обов'язки. Тобто буде переосмислення того, як ми здійснюємо приєднання, виходячи з дуже відмінної ситуації, яка склалася зараз, порівняно з тією, що була, коли Комісія встановлювала критерії приєднання", - сказав чиновник ЄС, ознайомлений із змістом дискусії.

Водночас, ця ідея має своїх противників у ЄС. Зокрема, у Німеччині проти ідеї створення декількох рівнів членства в ЄС. Там побоюється, що країнам, які приєднаються до блоку, не будучи до цього готовими, будуть обіцяти речі, які Брюссель не зможе виконати.

Крок 3: Вирішення питання з позицією Угорщини

Однією з головних перешкод залишається опір прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. У Брюсселі очікують результатів виборів в Угорщині та одночасно шукають політичні механізми для подолання блокування рішень.

Як пише Politico, жоден з чиновників, з якими спілкувалось видання, не вірить у те, що Орбан змінить свою думку щодо України після виборів. Від того, чи виграє Орбан на виборах, чи програє, будуть залежати подальші кроки в ЄС щодо вступу в Україну.

Крок 4: Залучення міжнародного політичного тиску

У випадку, якщо Орбан виграє на виборах, у ЄС можуть задіяти 4 кроку. У виданні зазначають, що попри те що його позиція Орбана здається непохитною на його все ще може вплинути президент США Дональд Трамп.

Зокрема, мова про те, що у 20-пунктному мирному плані Трампа передбачено вступ України до ЄС до 2027 року. Саме тому, як пише видання, є надія, що Трамп зателефонує до Будапешта, щоб домогтися укладення угоди.

Крок 5: Крайні механізми ЄС

Однак, якщо всі політичні домовленості не спрацюють, у ЄС розглядають можливість застосування процедур, які можуть обмежити право окремих країн блокувати рішення щодо розширення блоку. А саме - позбавити Угорщину права голосу.

Як пише видання, якщо навіть Трамп не зможе вплинути на Орбана, у ЄС розглядають можливість повернути на стіл переговорів статтю 7 договору ЄС проти Угорщини.

Вона застосовується у випадку, якщо країна вважається такою, що ризикує порушити основні цінності блоку. Стаття є найсерйознішою політичною санкцією, яку може накласти ЄС, оскільки вона призупиняє права члена, включаючи права щодо прийняття нових країн до складу ЄС.

У Politico зазначають, що ЄС наразі не має наміру йти на такий крок, вважаючи, що це зіграє на руку Орбану напередодні квітневих виборів. Але йде оцінка підтримки використання цього інструменту, якщо Орбан буде переобраний і продовжить перешкоджати прийняттю рішень ЄС.